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    «Транснефть»: В Брянске совершена попытка теракта на нефтепроводе «Дружба»

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    Совершена попытка террористического акта в отношении системы нефтепроводов «Дружба» на наливном пункте «Брянск», передаёт 10 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании «Транснефть» Игоря Демина.

    По словам Демина, никто не пострадал.

    По предварительным данным, около пяти часов утра в поселке Свень были обстреляны три пустых резервуара для нефтепродуктов. В них обнаружены пробоины около 10 см в диаметре, утечек нет.

    Это не первая атака на магистрали Транснефти. В марте сообщалось, что на нефтеперекачивающей станции того же нефтепровода «Дружба». По данным RT, тогда в Брянской области были обнаружены взрывные устройства, возможно, сброшенные с дронов.

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    Нефтепровод Дружба
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