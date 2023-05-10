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    Самокатчики в Петербурге продолжают сшибать пешеходов и ломать себя. Опасность таят даже лужи

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    За минувшие сутки в Петербурге случилось сразу несколько происшествий с участием самокатчиков, в которых пострадали люди. Досталось и прохожим, и самим любителям средств индивидуальной мобильности. Среди пострадавших — ребенок.

    Днем 9 мая под колеса самокатов дважды за полтора часа попадали пешеходы. Около 16:30 в Пулковском парке самокатчик сбил 39-летнюю женщину, стало известно «Фонтанке». Потерпевшую доставили в больницу с ушибом шейного и грудного отделов позвоночника. После оказания помощи ее в удовлетворительном состоянии отпустили домой. А полутора часами ранее в Невском районе женщина на самокате наехала на 37-летнего мужчину, ушибив ему пятку. В травмпункт потерпевший обратился сам. После оказания помощи его тоже отпустили домой.

    Более серьезные последствия имело происшествие во Фрунзенском районе. В два часа дня у дома 77 по Будапештской улице 11-летний мальчик неудачно упал с самоката, на котором катался без защиты. Итогом стал закрытый перелом руки. Мальчика доставили в больницу в состоянии средней тяжести. В ночь на 9 мая при падении с электросамоката возле метро «Комендантский проспект» серьезно пострадала девушка.

    А вот случай в Выборгском районе напоминает скорее об ответственном обращении с мусором. Молодой человек катался вечером на электросамокате по парку «Сосновка». Проезжая по луже, он неосторожно наступил в нее и порезал ногу о стекло от разбитой бутылки. Пострадавшего отправили в больницу.

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