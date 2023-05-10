Самокатчики в Петербурге продолжают сшибать пешеходов и ломать себя. Опасность таят даже лужи

За минувшие сутки в Петербурге случилось сразу несколько происшествий с участием самокатчиков, в которых пострадали люди. Досталось и прохожим, и самим любителям средств индивидуальной мобильности. Среди пострадавших — ребенок.



Днем 9 мая под колеса самокатов дважды за полтора часа попадали пешеходы. Около 16:30 в Пулковском парке самокатчик сбил 39-летнюю женщину, стало известно «Фонтанке». Потерпевшую доставили в больницу с ушибом шейного и грудного отделов позвоночника. После оказания помощи ее в удовлетворительном состоянии отпустили домой. А полутора часами ранее в Невском районе женщина на самокате наехала на 37-летнего мужчину, ушибив ему пятку. В травмпункт потерпевший обратился сам. После оказания помощи его тоже отпустили домой.