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    Петербург отмечает 9 мая: онлайн-трансляция

    Два пешехода и самокатчица с переломанным черепом. В Петербурге сезон кикшеринга набирает обороты

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    За сутки в разных районах Петербурга минимум трое получили травмы при падении с электросамокатов. Тяжелее всего пострадала девушка, катавшаяся по Комендантскому проспекту.

    В ночь на 9 мая 20-летняя жительница Коломяг поступила в Елизаветинскую больницу, стало известно «Фонтанке». Медики зафиксировали ушиб головного мозга и множественные переломы, в том числе основания черепа.

    По предварительным данным, в реанимации девушка оказалась после падения с электросамоката неподалёку от станции метро «Комендантский проспект» за полчаса до полуночи.

    В тот же день около шести часов вечера с электросамокатчиком у собственного дома не разминулась 55-летняя жительница Каменноостровского проспекта. В больницу её привезли с травмой головы и синяками. После оказания необходимой помощи женщину отпустили долечиваться дома.

    Пострадавшей на Индустриальном проспекте двумя часами ранее повезло меньше. После встречи с девушкой на самокате рядом со своим домом 63-летняя петербурженка попала к медикам с закрытым переломом руки и рваной раной на ноге.

    За два года совокупный флот кикшеринга в Петербурге вырос в 2,5 раза.

    В теории регулировать количество арендных самокатов город может только с помощью ограничения числа парковок. К опыту Европы в борьбе с засильем средств индивидуальной мобильности присматриваемся здесь.

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