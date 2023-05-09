Два пешехода и самокатчица с переломанным черепом. В Петербурге сезон кикшеринга набирает обороты

За сутки в разных районах Петербурга минимум трое получили травмы при падении с электросамокатов. Тяжелее всего пострадала девушка, катавшаяся по Комендантскому проспекту.

В ночь на 9 мая 20-летняя жительница Коломяг поступила в Елизаветинскую больницу, стало известно «Фонтанке». Медики зафиксировали ушиб головного мозга и множественные переломы, в том числе основания черепа.

По предварительным данным, в реанимации девушка оказалась после падения с электросамоката неподалёку от станции метро «Комендантский проспект» за полчаса до полуночи.