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    К выходным станет ещё теплее. Главный синоптик Петербурга дал прогноз на короткую неделю

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    Фото: Анастасия Полковникова
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    В Ленобласти в ближайшие дни будет до плюс 22 градусов, в Петербурге — прохладнее. Прогноз погоды 10 мая даёт в своём телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, в течение короткой рабочей недели сохранится сухая и солнечная погода.

    «Как все меняется в атмосфере, и снова повторяется сухой период, как был в апреле. Антициклон продолжает определять погоду на обширном пространстве и уходить пока не собирается», — объясняет синоптик.

    Центр антициклона медленно смещается на запад через Белоруссию к Балтийскому морю, и мы пока находимся в его северной части. Несмотря на западный ветер, воздух продолжает прогреваться и ночью, и днём. Тем не менее ещё пару ночей на востоке области возможен небольшой минус. А днём на этой неделе в регионе — до 17–22 градусов тепла.

    «Но в Санкт-Петербурге из-за западного ветра немного прохладнее, в течение этих дней температура днем +17…+19 градусов, а вот к выходным дням, скорее всего, и в городе температура приблизится к +20 градусам», — обещает Колесов.

    Фото: Анастасия Полковникова

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