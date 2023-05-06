Суббота в Петербурге будет прохладной и местами мокрой

Выходные в Петербурге начнутся с холодной погоды. Метеорологические условия в регионе будут формироваться в противоборстве циклона с востока и антициклона с запада.



В субботу, 6 мая, в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами с дождем и мокрым снегом, пишет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



Температура воздуха +6…+8°, по области +4…+9°.



Накануне город пережил пик арктического вторжения, когда температура оказалась на 6–7 градусов ниже климатической нормы. Снег прошёл в нескольких районах.