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    Суббота в Петербурге будет прохладной и местами мокрой

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    Выходные в Петербурге начнутся с холодной погоды. Метеорологические условия в регионе будут формироваться в противоборстве циклона с востока и антициклона с запада.

    В субботу, 6 мая, в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами с дождем и мокрым снегом, пишет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Температура воздуха +6…+8°, по области +4…+9°.

    Накануне город пережил пик арктического вторжения, когда температура оказалась на 6–7 градусов ниже климатической нормы. Снег прошёл в нескольких районах.

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