Пик арктического вторжения в Петербурге. Температура на 6–7 градусов ниже нормы

Главная погодная новость пятницы дала о себе знать с раннего утра. Снег прошёл в нескольких районах Петербурга. А вслед за ним выглянуло солнце. Тем не менее осадки ещё ожидаются. В выходные они прекратятся, и станет чуть теплее.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 мая в городе облачно, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1 градуса, днем составит плюс 4–6.
Это апогей арктического вторжения, комментирует ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
«Сегодня регион останется под влиянием тыловой части циклона, куда продолжат проникать новые порции холодного арктического воздуха. В такой ситуации сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, а средний температурный фон окажется на 5–6 градусов ниже климатической нормы. В утренние и вечерние часы местами возможна гололедица. Температура воздуха +5…+7 градусов, по области +3…+8 градусов. Ветер северный 4–9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает «ФОБОС».
В ночь на субботу до минус 2 градусов, а днём температура будет постепенно повышаться, и осадков уже не ожидается. В воскресенье — до плюс 8–10.