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    Через двойную сплошную в лоб встречке. Погоня за школьником на BMW на Октябрьской набережной попала на видео

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    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Петербургская полиция показала, как в Невском районе ловили школьника, умыкнувшего у матери BMW. По дороге он успел несколько раз нарушить ПДД и задеть проезжавшую мимо машину.

    В половине десятого часа вечера 4 мая в полицию обратилась 38-летняя женщина, рассказав, что ее 14-летний сын угнал ее BMW 320d, сообщает 5 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Тем же вечером полицейские заметили этот «БМВ» на Октябрьской набережной. На попытку остановить водитель лишь прибавил газу. Началась погоня. На записи с регистратора служебной машины видно, как BMW выезжает на встречную полосу через двойную сплошную, на скорости лавирует между другими машинами и в какой-то момент задевает встречную легковую.

    «Очень большая скорость, очень опасно идет», — замечает один из полицейских в машине.

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    В конце концов правоохранители догоняют BMW и преграждают ему путь. «Двигаясь по Октябрьской набережной в направлении от Новосаратовки к улице Покровская дорога, водитель «БМВ» не справился с управлением и совершил наезд на стоящий полицейский автомобиль», — говорится в релизе главка. Судя по фото, он въехал в открытую водительскую дверь.

    В ДТП никто не пострадал. Школьника, находившегося за рулем BMW, доставили в отдел полиции для разбирательства, а затем передали законному представителю. По факту произошедшего ведется проверка.

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