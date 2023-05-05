Через двойную сплошную в лоб встречке. Погоня за школьником на BMW на Октябрьской набережной попала на видео

Петербургская полиция показала, как в Невском районе ловили школьника, умыкнувшего у матери BMW. По дороге он успел несколько раз нарушить ПДД и задеть проезжавшую мимо машину.



В половине десятого часа вечера 4 мая в полицию обратилась 38-летняя женщина, рассказав, что ее 14-летний сын угнал ее BMW 320d, сообщает 5 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Тем же вечером полицейские заметили этот «БМВ» на Октябрьской набережной. На попытку остановить водитель лишь прибавил газу. Началась погоня. На записи с регистратора служебной машины видно, как BMW выезжает на встречную полосу через двойную сплошную, на скорости лавирует между другими машинами и в какой-то момент задевает встречную легковую.