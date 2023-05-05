Погоня за БМВ на Октябрьской набережной закончилась ДТП с полицией. За рулём был мальчик

Несовершеннолетнего нарушителя ловили минувшим вечером в Петербурге. Об этом «Фонтанке» сообщили 5 мая в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.



4 мая в 21:27 в полицию Приморского района поступило сообщение от 36-летней петербурженки о том, что её 14-летний сын угнал её BMW 320d. В тот же день полицейские заметили эту машину на Октябрьской набережной, 31. Наряд ДПС подал водителю сигнал к остановке, но тот только увеличил скорость — «попытался скрыться, создавая угрозу для жизни и здоровья граждан». Гаишники организовали погоню, закончилась она аварией. За рулём оказался школьник.

