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    Дорого и гендеры. Пророссийский словак бежал из ЕС в гидрокостюме, но попался пограничникам

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    Фото: ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти
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    Гражданина Словакии задержали при попытке пересечь границу Эстонии и России. Он попытался в гидрокостюме переплыть реку Нарву. Об этом 5 мая сообщает 47news со ссылкой на Погрануправление ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

    Свои вещи он сложил в рюкзак, который положил на детский надувной круг. В комплекте, судя по фотографии, были кеды, полиэтиленовые мешки и махровое полотенце.

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    По данным 47news, полиции словак рассказал о своих пророссийских взглядах. Из Европы он решил бежать из-за всеобщей толерантности к ЛГБТ-сообществу и роста потребительских цен. Так, ему не нравится введение понятий о гендерах, да и политические решения Европейского союза тоже не по душе.

    Погрануправление ФСБ возбудило уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы РФ). Его заключили под стражу, о попытке пересечения границы проинформировали коллег из Эстонии.

    Фото: ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти

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    Незаконное пересечение границыНарваЭстонияЛенинградская областьСловакияФСБ
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