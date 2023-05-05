Дорого и гендеры. Пророссийский словак бежал из ЕС в гидрокостюме, но попался пограничникам

Гражданина Словакии задержали при попытке пересечь границу Эстонии и России. Он попытался в гидрокостюме переплыть реку Нарву. Об этом 5 мая сообщает 47news со ссылкой на Погрануправление ФСБ по Петербургу и Ленобласти.
Свои вещи он сложил в рюкзак, который положил на детский надувной круг. В комплекте, судя по фотографии, были кеды, полиэтиленовые мешки и махровое полотенце.
По данным 47news, полиции словак рассказал о своих пророссийских взглядах. Из Европы он решил бежать из-за всеобщей толерантности к ЛГБТ-сообществу и роста потребительских цен. Так, ему не нравится введение понятий о гендерах, да и политические решения Европейского союза тоже не по душе.
Погрануправление ФСБ возбудило уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы РФ). Его заключили под стражу, о попытке пересечения границы проинформировали коллег из Эстонии.