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    Матери рожают, отцы отращивают рога, а молодёжь мается. Это не про людей, хотя и похоже

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    Май для лосей время обновления. У самцов начинают расти новые рога взамен тех, который они окончательно сбросили в январе. А большинство лосих в мае рожают. Об этом зоолог Павел Глазков рассказывает 5 мая в своём канале «Каждой твари по паре». Его видеоловушка во Всеволожском районе «поймала» сразу несколько животных.

    «Если присмотреться, видно, что на лбу, под кожей, уже хорошо заметны выпуклости — это место роста будущих рогов. Поначалу они представляют собой мягкие, нежные образования, покрытые тонкой бархатистой кожицей. С самого начала их роста самцы очень бережно относятся к своим будущим орудиям турниров, ведь, пока рога не отвердели, их легко повредить. Если хочется почесать место, где они начинают расти, то уж точно не о ствол дерева, а, например, о свое мягкое колено. Ведь в случае травмы рога вырастут кривыми и потеряют свою внешнюю привлекательность», — пишет Павел Глазков.

    Лоси-холостяки сейчас держатся группами из соображений безопасности. В случае конфликтов они пускают в ход не рога, а острые копыта.

    В Петербурге в прошлом году насчитали 30 лосей, а в Ленинградской области — около 24 тысяч. Большинство лосих рожают одного детеныша, реже — по два. Тройня появляется у одной самки на тысячу.

    В мае лоси активно путешествуют. Лосихи прогоняют от себя годовалых детёнышей, и те, не имея опыта, начинают искать себе место и часто выходят к людям. Накануне администрация Пашского сельского поселения Волховского района показала, как лоси переходят реку Паша по мосту на трассе «Кола». А вечером 3 мая лось попал под машину на дороге Зеленогорск — Приморск — Выборг.

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