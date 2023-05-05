Отряхнулся от снега и ждёт новых зарядов. Что делает с нами эта странная погода

Тучи над Петербургом рваные, и осадки если где и есть, то уже не такие сильные, как утром. К середине дня снега в центре города не осталось — если не считать отдельных снежинок в воздухе. И хотя почти ничто не напоминает о странном утре, погода 5 мая уникальная.

Твердые осадки в мае выпадают практически каждый сезон, в среднем раз в месяц, в этом нет ничего экстраординарного. Другое дело — снежный покров, рассказывают метеорологи — создатели телеграм-канала «Погода в Петербург» .

«На главной метеостанции Санкт-Петербурга (ИЦП) за всю метеоисторию города отмечено лишь 12 случаев формирования снежного покрова в мае. В 3 из 12 случаев он покрывал менее половины площади метеостанции, т. е. формально не отмечался. 2 случая из оставшихся 9 наблюдались в 21-м веке, а точнее, 1 и 5 мая 2007 года. Спустя ровно 16 лет, 5 мая 2023 года, на ИЦП отмечен 13-й за всю историю, 10-й полноценный, 3-й в 21-м веке случай формирования майского временного снежного покрова. К 9 утра наблюдатель на ИЦП отметил высоту снега менее 0,5 см, но при полном покрытии почвы!» — отмечается в сообщении.

Рекордов холода не состоялось. Однако благодаря ночному минусу нынешний день стал 193-м в морозном периоде нынешнего сезона, что уже немного выше актуальной нормы (190 дней).

