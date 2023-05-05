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    Уже завтра будет лучше. Колесов дал прогноз на выходные и 9 мая

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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов оптимистичен: «Пережили мы первую половину самого холодного периода, еще сегодня продержаться, и уже завтра будет немного лучше». В своём телеграм-канале 5 мая он даёт прогноз погоды на ближайшие дни. День Победы должен быть тёплым.

    «Цветы под снег высадили, но выдержат в городе, морозно будет ночами по области», — рассказывает Колесов о сегодняшнем снегопаде.

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    Вообще, начало мая часто бывает холодным. Вчера максимальная температура составила всего плюс 5,8, но до рекорда далеко. Всего два года назад, 4 мая 2021 года, в городе было плюс 3,5 градуса. Сегодня самый холодный день на неделе, плюс 4–6, и ещё со снегом.

    Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»

    «И тут надо отметить, что снег в последние годы в первой декаде постоянно наблюдается в Санкт-Петербурге 2021, 2020 (во второй декаде), 2019, 2017 годы. И в 2007 и 2000 году тоже наблюдался. Поэтому не такое уж это редкое явление для города», — отмечается в сообщении.

    А теперь хорошие новости. Уже сегодня на погоду начнёт влиять антициклон. Благодаря нему выглянет солнце, с 7 мая осадки прекратятся, и воздух станет прогреваться всё сильнее. В субботу, 6 мая, ожидается плюс 7–9 градусов, в следующие дни уже за 10, а к 9 мая — до 15 градусов тепла.

    «Хороших всем выходных», — желает читателям синоптик.

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