В округе Белград снова стрельба и много жертв. Юноша убил обидчика, а потом пошел по деревне

Как минимум восемь человек погибли и 13 получили ранения в результате стрельбы в сербской общине Младеновац в округе Белград (Сербия). Об этом 5 мая сообщает CNN.



Подозреваемый — 21-летний местный житель. Предположительно, в четверг поздно вечером он поссорился с родственником, застрелил его и его сестру, а потом пошёл по улицам. По другой информации, юноша поссорился с полицейским во дворе местной школы, взял дома автомат и убил обидчика и его сестру, а затем пошёл стрелять в людей в соседнее село.

Полиция оцепила район, где он может скрываться. Его ищут более 600 спецназовцев, власти задействуют вертолеты и тепловизионные камеры. Глава МВД Сербии назвал произошедшее терактом.