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    В округе Белград снова стрельба и много жертв. Юноша убил обидчика, а потом пошел по деревне

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    Как минимум восемь человек погибли и 13 получили ранения в результате стрельбы в сербской общине Младеновац в округе Белград (Сербия). Об этом 5 мая сообщает CNN.

    Подозреваемый — 21-летний местный житель. Предположительно, в четверг поздно вечером он поссорился с родственником, застрелил его и его сестру, а потом пошёл по улицам. По другой информации, юноша поссорился с полицейским во дворе местной школы, взял дома автомат и убил обидчика и его сестру, а затем пошёл стрелять в людей в соседнее село.

    Полиция оцепила район, где он может скрываться. Его ищут более 600 спецназовцев, власти задействуют вертолеты и тепловизионные камеры. Глава МВД Сербии назвал произошедшее терактом.

    В среду, 3 мая, в Белграде 13-летний подросток открыл стрельбу в школе и убил 9 человек, в том числе восемь учеников. Задержан его отец. На следующий день стало известно, что в Белграде 15-летняя девочка напала с ножом на 15-летнего ученика и учительницу на территории частной школы.

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