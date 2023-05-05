В Москве лифт с подростком сорвался с 11-го этажа

Подросток пострадал в результате падения лифта в жилом комплексе на юго-востоке Москвы. Возбуждено уголовное дело, сообщает столичный Следственный комитет 4 мая.
Сбой в работе лифта случился в доме на улице Верхние Поля, когда в нём находился 16-летний юноша. Кабина сорвалась с 11 этажа, пишет MSK1.RU, после этого сработали стопоры.
«По предварительной информации, ТСЖ заключен договор на обслуживание лифтового оборудования с частной компанией», — сообщили в прокуратуре.
Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Мальчика с травмами увезли в больницу. В СК уточняют, что угрозы для жизни нет.