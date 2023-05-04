Военная техника, едущая на репетицию парада, врезалась в отбойник на КАД

На кольцевой автодороге Петербурга днем 4 мая в ДТП попала военная техника. Сегодня в центре должна состояться еще одна репетиция парада к 9 Мая.
По данным «Фонтанки», около 12:15 на 82-м километре внешнего кольца КАД военный грузовик протаранил разделительный отбойник. Судя по георгиевской ленте и звезде на борту, техника направлялась на репетицию парада Победы, которая вскоре начнется на Дворцовой площади. Напомним, что примерно с 14 часов и до 18:30 из-за нее будут перекрывать движение в центре.
читатель «Фонтанки»
Транспорт занимает третью полосу. По данным «Яндекс.Пробок», затор на внешнем кольце составляет около 2 километров. Более крупный затор на внешнем кольце — дальше, от ЗСД до Мурманского шоссе, он не плотный, в нём просто снижена скорость движения. В целом загруженность дорог Петербурга, по данным на 13 часов, в норме — 4 балла по шкале «Яндекса».
Подробности произошедшего уточняются.