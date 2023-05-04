Репетиция парада ко Дню Победы на полдня перекроет центр Петербурга

Движение в центре Петербурга днем 4 мая будут перекрывать для репетиция парада в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ограничения продлятся 4,5 часа.
Улицы будут закрыты с двух часов дня до половины седьмого часа вечера. Перекроют набережную Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Миллионную улицу, проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, набережную Зимней канавки, Дворцовую набережную и Дворцовый проезд, участок Адмиралтейского проспекта от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейскую набережную и Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда.
Общественный транспорт на это время изменит свои трассы. Так, автобус №2 будет работать на участке «Проспект Маршала Жукова — Театральная площадь»; автобусы №№ 3, 22 и 27 пустят в объезд по Садовой улице, автобус №10 — по Благовещенскому мосту, а маршруты №№ 7, 24 и 191 поедут по Садовой и Благовещенскому.
Троллейбус №1 будет работать на участке «Улица Маршала Тухачевского — Тульская улица», №5 — на участке «Улица Маршала Тухачевского — проспект Бакунина», №7 — на участке «Таллинская улица — Новгородская улица», №10 — на участках «Улица Кораблестроителей — Новоладожская улица» и «Таллинская улица — Новгородская улица», №11 — на участках «Улица Кораблестроителей — Съезжинская улица» и «Таллинская улица — Тульская улица», №17 — на участке «Улица Костюшко — Конногвардейский бульвар», а №22 — на участке «Хасанская улица — Тульская улица». Подробнее об измененных трассах автобусов и троллейбусов читайте здесь.
До 12:30 9 мая также запрещена остановка транспорта на набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади и на Миллионной улице от Дворцовой площади до Мраморного переулка.