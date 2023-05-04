Появилось видео смертельного падения в котлован Троицкого моста. Девушка делает шаг без тени сомнения

Видео смертельного падения девушки в котлован разведенного Троицкого моста появилось в распоряжении «Фонтанки» 4 мая. Власти говорят: отвлекалась и пренебрегла элементарными правилами безопасности.
«Фонтанка.ру»
Само падение произошло в ночь на 26 апреля. Под котлованом понимается технологическая полость, которая открывается между разводной и неразводной частями моста и куда опускается противовес для разводного пролета. Девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии, примерно через сутки она скончалась.
В КРТИ, который является курирующем для Мостотреста комитетом, «Фонтанке» так прокомментировали ситуацию: «Во время разводки моста девушка проникла к разводному крылу, по невнимательности или отвлекшись на телефон, сделала шаг в сторону разводной части и упала в котлован моста. Таким образом, она пренебрегла абсолютно всеми элементарными правилами личной безопасности».