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    Появилось видео смертельного падения в котлован Троицкого моста. Девушка делает шаг без тени сомнения

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    Видео смертельного падения девушки в котлован разведенного Троицкого моста появилось в распоряжении «Фонтанки» 4 мая. Власти говорят: отвлекалась и пренебрегла элементарными правилами безопасности.

    «Фонтанка.ру»

    Само падение произошло в ночь на 26 апреля. Под котлованом понимается технологическая полость, которая открывается между разводной и неразводной частями моста и куда опускается противовес для разводного пролета. Девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии, примерно через сутки она скончалась.

    В КРТИ, который является курирующем для Мостотреста комитетом, «Фонтанке» так прокомментировали ситуацию: «Во время разводки моста девушка проникла к разводному крылу, по невнимательности или отвлекшись на телефон, сделала шаг в сторону разводной части и упала в котлован моста. Таким образом, она пренебрегла абсолютно всеми элементарными правилами личной безопасности».

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