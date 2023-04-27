    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, Сильный дождь

    Ощущается как 7

    3 м/с, ю-з

    756мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd81.63eur90.14

    Показываем, как выглядит «котлован» Троицкого моста, в который провалилась петербурженка

    4204
    6 комментариев

    Падение в «котлован» Троицкого моста отправило петербурженку в больницу. Фотография сооружения 27 апреля появилась в распоряжении «Фонтанки».

    ПоделитьсяПоделиться

    В пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест» объяснили, что в «котлован» опускается противовес разводного крыла моста при его разводке.

    Накануне «Фонтанка» писала, что местная жительница гуляла с молодым человеком, оступилась и упала в котлован со стороны Марсова поля. Петербурженку госпитализировали в тяжелом состоянии. До этого было неясно, о каком конкретно сооружении идет речь.

    Фото: Олег Колобов

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Мосты
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 6

    28020699827 Апр 2023 в 12:49
    Как??????
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close