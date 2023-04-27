Показываем, как выглядит «котлован» Троицкого моста, в который провалилась петербурженка

Падение в «котлован» Троицкого моста отправило петербурженку в больницу. Фотография сооружения 27 апреля появилась в распоряжении «Фонтанки».
В пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест» объяснили, что в «котлован» опускается противовес разводного крыла моста при его разводке.
Накануне «Фонтанка» писала, что местная жительница гуляла с молодым человеком, оступилась и упала в котлован со стороны Марсова поля. Петербурженку госпитализировали в тяжелом состоянии. До этого было неясно, о каком конкретно сооружении идет речь.