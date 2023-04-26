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    Петербурженка попала в больницу после падения в котлован у Троицкого моста

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    Петербурженка попала в больницу после ночной прогулки у Троицкого моста. По предварительным данным, она провалилась в котлован.

    Инцидент произошел около двух ночи, рассказали 26 апреля «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. По данным ведомства, девушка гуляла с молодым человеком, оступилась и упала в семиметровый котлован, расположенный у моста со стороны Марсова поля.

    Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. О каком котловане идет речь, в пресс-службе администрации Центрального района «Фонтанке» пояснить не смогли.

    © Фонтанка.Ру

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