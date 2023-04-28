Скончалась девушка, упавшая в котлован у Троицкого моста

Девушка, которая упала в «котлован» рядом с Троицким мостом, умерла. Об этом стало известно «Фонтанке» 28 апреля.
По данным нашего издания, петербурженка скончалась примерно через сутки после поступления в больницу. Сейчас у моста лежат три букета цветов.
В полиции сообщали, что горожанка упала в семиметровый котлован, когда гуляла ночью с молодым человеком у Троицкого моста со стороны Марсова поля. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. «Фонтанка» показывала, как выглядит «котлован» — в СПб ГБУ «Мостотрест» поясняли, что туда опускается противовес разводного крыла моста при его разводке.