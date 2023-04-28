Скончалась девушка, упавшая в котлован у Троицкого моста

Девушка, которая упала в «котлован» рядом с Троицким мостом, умерла. Об этом стало известно «Фонтанке» 28 апреля.



По данным нашего издания, петербурженка скончалась примерно через сутки после поступления в больницу. Сейчас у моста лежат три букета цветов.