Сотрудники пожарно-спасательной службы Иркутской области пришли на помощь школьнику, который попал в западню, решив срезать дорогу. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.



Инцидент произошёл вчера в городе Зиме, что на реке Оби. Мальчик возвращался домой из школы по болоту, как делал всю зиму. Но в холодное время года этот заболоченный участок можно пройти без проблем, а таяние снега превратило его в болото. Подросток увяз в грязи и не мог выбраться сам. Очевидцы заметили его и позвонили в экстренные службы.



«Чтобы добраться до него, спасателям понадобилось плавсредство и гидрокостюмы. Они подплыли к кочкам, покрытых сухостоем, на которых подросток дожидался помощи, и транспортировали его в безопасное место», — отмечается в сообщении.

