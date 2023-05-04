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    В городе Зиме спасли мальчика, который застрял в болоте

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    Сотрудники пожарно-спасательной службы Иркутской области пришли на помощь школьнику, который попал в западню, решив срезать дорогу. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

    Инцидент произошёл вчера в городе Зиме, что на реке Оби. Мальчик возвращался домой из школы по болоту, как делал всю зиму. Но в холодное время года этот заболоченный участок можно пройти без проблем, а таяние снега превратило его в болото. Подросток увяз в грязи и не мог выбраться сам. Очевидцы заметили его и позвонили в экстренные службы.

    «Чтобы добраться до него, спасателям понадобилось плавсредство и гидрокостюмы. Они подплыли к кочкам, покрытых сухостоем, на которых подросток дожидался помощи, и транспортировали его в безопасное место», — отмечается в сообщении.

    Одежда у мальчика промокла, но сам он не пострадал. Спасатели передали его прибывшим медикам и полицейским.

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    Ребенок в опасностиБолотоТаяние снегаИркутская область
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