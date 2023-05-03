Теплее воздух — выше скорость. В Петербурге растет число нарушений ПДД

Количество нарушений ПДД, зафиксированных дорожными камерами в Петербурге, от месяца к месяцу прибавляет по паре сотен тысяч. Минувший апрель перегнал и прошлогодние цифры.



В апреле 2023 года комплексы фотовидеофиксации зафиксировали в Петербурге 850 тысяч нарушений ПДД, сообщает 3 марта пресс-служба комитета по информатизации и связи. Это на 200 тысяч больше мартовских показателей и на 140 тысяч больше, чем год назад. А вот раскладка по самым популярным у водителей нарушениям осталась прежней: 95% случаев приходятся на превышение скорости, 3% — на проезд на красный свет, 2% — на езду по выделенке для общественного транспорта, обочинам, пересечение стоп-линии и движение грузовиков далее второй полосы.