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    Теплее воздух — выше скорость. В Петербурге растет число нарушений ПДД

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    Количество нарушений ПДД, зафиксированных дорожными камерами в Петербурге, от месяца к месяцу прибавляет по паре сотен тысяч. Минувший апрель перегнал и прошлогодние цифры.

    В апреле 2023 года комплексы фотовидеофиксации зафиксировали в Петербурге 850 тысяч нарушений ПДД, сообщает 3 марта пресс-служба комитета по информатизации и связи. Это на 200 тысяч больше мартовских показателей и на 140 тысяч больше, чем год назад. А вот раскладка по самым популярным у водителей нарушениям осталась прежней: 95% случаев приходятся на превышение скорости, 3% — на проезд на красный свет, 2% — на езду по выделенке для общественного транспорта, обочинам, пересечение стоп-линии и движение грузовиков далее второй полосы.

    Сейчас в Петербурге работают 989 комплексов фиксации нарушений ПДД, 945 из которых стационарные и 44 — передвижные. В апреле 18 новых камер заработали на ЗСД. «Фонтанка» показывала их расположение.

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    ПетербургНарушения ПДДКамеры фиксации нарушений ПДД
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