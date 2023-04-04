С приходом весны число лихачеств под камерами на дорогах Петербурга пошло в рост

В марте количество нарушений ПДД, зафиксированных дорожными камерами в Петербурге, выросло по сравнению с февралем на 250 тысяч. При этом водители стали меньше (в процентном соотношении) гонять и чаще проскакивать на красный.



За первый месяц весны комплексы фотовидеофиксации зафиксировали в Петербурге 650 тысяч нарушений ПДД, сообщает 4 апреля пресс-служба комитета по информатизации и связи. Безусловным лидером среди нарушений остается превышение скорости, однако его доля слегка уменьшилась: с 97% в январе и феврале до 95% в марте. Еще 3% пришлось на проезд на красный свет, месяцем ранее это нарушение занимало 2% от общего количества. Еще менее 1% — это движение по обочине, пересечение стоп-линии, проезд по «выделенке» для общественного транспорта.