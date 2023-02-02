Больше «писем счастья» для петербургских водителей. В комитете по связи сосчитали январских нарушителей

Все больше камер следят за водителями в Петербурге, и все больше нарушений ПДД они фиксируют. В январе 2023 года их оказалось на 150 тысяч больше, чем набралось за первый месяц 2022 года.
За минувший январь комплексы фотовидеофиксации зафиксировали в Петербурге 480 тысяч нарушений ПДД, сообщает 2 февраля пресс-служба комитета по информатизации и связи. Для сравнения: год назад эта цифра составляла 330 тысяч. Самым частым традиционно является нарушение скоростного режима. Из 480 тысяч нарушений на превышение скорости пришлось 97%.
В 2022 году в Петербурге установили 300 новых камер, и теперь за соблюдением ПДД в городе следят 966 комплексов фотовидеофиксации: 922 стационарных и 44 передвижных. За год они зафиксировали более 9 миллионов нарушений. При этом статистика нарушений по конкретным адресам показывает снижение числа нарушений в 3–4 раза. «Поскольку комплексы прекрасно справляются со своей «профилактической» задачей, работа по увеличению количества комплексов фотовидеофиксации в городе будет продолжена», — добавляют в комитете. В этом году планируется установить новые комплексы на аварийных перекрестках во всех районах, в том числе на Невском проспекте.
Напомним, что адреса работы всех городских комплексов фотовидеофиксации нарушений публикуются в открытом доступе на сайтах Городского мониторингового центра и ГИБДД РФ.