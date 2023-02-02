Больше «писем счастья» для петербургских водителей. В комитете по связи сосчитали январских нарушителей

Все больше камер следят за водителями в Петербурге, и все больше нарушений ПДД они фиксируют. В январе 2023 года их оказалось на 150 тысяч больше, чем набралось за первый месяц 2022 года.



За минувший январь комплексы фотовидеофиксации зафиксировали в Петербурге 480 тысяч нарушений ПДД, сообщает 2 февраля пресс-служба комитета по информатизации и связи. Для сравнения: год назад эта цифра составляла 330 тысяч. Самым частым традиционно является нарушение скоростного режима. Из 480 тысяч нарушений на превышение скорости пришлось 97%.