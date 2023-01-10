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    Число нарушений ПДД, попавших на камеры в Петербурге, выросло за год на 2 миллиона

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    За 2022 год дорожные камеры зафиксировали в Петербурге более 9 миллионов нарушений ПДД — на два миллиона больше показателя 2021 года. При этом в городе стало на 300 камер больше.

    Комплексы фотовидеофиксации, установленные на дорогах Петербурга, в минувшем году зафиксировали порядка 9,5 миллиона нарушений ПДД, сообщает 10 января пресс-служба городского комитета по информатизации и связи. До 94% из них — это превышение скорости. Среди других нарушений фиксируются также проезд на красный и выезд на полосу для общественного транспорта, а во второй половине года все чаще стало попадаться еще и движение по обочине.

    В 2021 году на камеры попало чуть более 7,5 миллиона нарушений.

    В 2022 году в рамках реализации масштабного проекта по развитию городской системы фиксации нарушений в Петербурге заработали 300 новых камер контроля скорости. Сейчас за соблюдением ПДД на петербургских дорогах следят более 900 комплексов, в том числе и 44 передвижных. Адреса их работы публикуются на сайтах Городского мониторингового центра и ГИБДД РФ.

    И хотя общее количество зафиксированных нарушений выросло, по конкретным адресам их число снизилось в 3–5 раз, отмечают в ведомстве. Также, по данным ГИБДД, с января по ноябрь 2022 года количество дорожных аварий в Петербурге по сравнению с аналогичным периодом 2021 года снизилось на 16%, а смертность в них — на 34%.

    В 2023 году планируют установить новые стационарные комплексы на аварийно опасных перекрестках во всех районах Петербурга. В их числе семь перекрестков Невского проспекта.

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