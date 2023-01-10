Число нарушений ПДД, попавших на камеры в Петербурге, выросло за год на 2 миллиона

За 2022 год дорожные камеры зафиксировали в Петербурге более 9 миллионов нарушений ПДД — на два миллиона больше показателя 2021 года. При этом в городе стало на 300 камер больше.



Комплексы фотовидеофиксации, установленные на дорогах Петербурга, в минувшем году зафиксировали порядка 9,5 миллиона нарушений ПДД, сообщает 10 января пресс-служба городского комитета по информатизации и связи. До 94% из них — это превышение скорости. Среди других нарушений фиксируются также проезд на красный и выезд на полосу для общественного транспорта, а во второй половине года все чаще стало попадаться еще и движение по обочине.