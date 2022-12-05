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    Водители в Петербурге поутихли к концу осени: в ноябре камеры поймали на треть меньше нарушений ПДД

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    2 комментария

    За ноябрь дорожные камеры зафиксировали в Петербурге более 800 тысяч нарушений ПДД. Это на треть меньше, чем было месяцем ранее. В сентябре и октябре эта цифра заметно переваливала за миллион.

    Подавляющее большинство «писем счастья» традиционно рассылаются за превышение скорости. Это нарушение в ноябре составило 95% от всех, попавших на камеры, сообщает 5 декабря пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга. Еще по 2% составили проезд на «красный», включая стоп-линию, и движение либо остановка на полосе для общественного транспорта, и 1% — движение по обочине. Последнее нарушение попадает на камеры все чаще: если в августе на него приходилось 0,3%, то в октябре уже 0,8%.

    В этом году в Петербурге заработали 300 новых комплексов контроля скорости. В общей сложности сейчас за соблюдением ПДД на дорогах города следят более 900 комплексов фиксации нарушений, в том числе 44 передвижных. Адреса их работы публикуются в открытом доступе на сайтах Городского мониторингового центра и ГИБДД РФ.

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    Комментарии 2

    knikk7005 Дек 2022 в 17:05
    Какая досада,
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    ssr05 Дек 2022 в 17:05
    К знаку 40 уже почти привыкли(((
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