Водители в Петербурге поутихли к концу осени: в ноябре камеры поймали на треть меньше нарушений ПДД

За ноябрь дорожные камеры зафиксировали в Петербурге более 800 тысяч нарушений ПДД. Это на треть меньше, чем было месяцем ранее. В сентябре и октябре эта цифра заметно переваливала за миллион.



Подавляющее большинство «писем счастья» традиционно рассылаются за превышение скорости. Это нарушение в ноябре составило 95% от всех, попавших на камеры, сообщает 5 декабря пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга. Еще по 2% составили проезд на «красный», включая стоп-линию, и движение либо остановка на полосе для общественного транспорта, и 1% — движение по обочине. Последнее нарушение попадает на камеры все чаще: если в августе на него приходилось 0,3%, то в октябре уже 0,8%.