В число любимых нарушений ПДД петербуржцев, заснятых камерами, затесалась обочина

После июльского затишья число нарушений ПДД, попавших на камеры фотовидеофиксации в августе, снова выросло к миллиону. Среди них впервые за год не три, а четыре вида нарушений — в список затесалась езда по обочине.
В последний месяц лета комплексы фотовидеофиксации зафиксировали в Петербурге порядка 1 миллиона нарушений ПДД, сообщает 5 сентября пресс-служба комитета по информатизации и связи. Цифра приблизилась к июньскому значению. В июле же на дорогах было намного спокойнее: на камеры попало лишь 792 тысячи нарушений.
Традиционно чаще всего водители превышали скорость. На это пришлось 93,6% зафиксированных за месяц нарушений. Второе место снова досталось проезду на красный свет, включая выезд за стоп-линию — 4,7%. Еще 1,3% — это движение либо остановка на выделенной полосе для общественного транспорта, и 0,3% — движение по обочине.
Сейчас в Петербурге работают более 680 стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД и 44 передвижных. К концу года их количество составит порядка 900 штук, а в 2023-м — более 1 200. Адреса работы всех комплексов публикуются в открытом доступе на сайтах Городского мониторингового центра и ГИБДД РФ.