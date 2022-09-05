В число любимых нарушений ПДД петербуржцев, заснятых камерами, затесалась обочина

После июльского затишья число нарушений ПДД, попавших на камеры фотовидеофиксации в августе, снова выросло к миллиону. Среди них впервые за год не три, а четыре вида нарушений — в список затесалась езда по обочине.



В последний месяц лета комплексы фотовидеофиксации зафиксировали в Петербурге порядка 1 миллиона нарушений ПДД, сообщает 5 сентября пресс-служба комитета по информатизации и связи. Цифра приблизилась к июньскому значению. В июле же на дорогах было намного спокойнее: на камеры попало лишь 792 тысячи нарушений.