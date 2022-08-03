В июле петербургские водители стали нарушать реже, чем в предыдущие три месяца

Количество нарушений ПДД, зафиксированных дорожными камерами в Петербурге за месяц, откатилось к мартовским цифрам. По сравнению с июнем петербургские водители нарушили правила на камеру более чем на 200 тысяч раз меньше.



За второй месяц лета комплексы фотовидеофиксации зафиксировали в Петербурге свыше 792 тысяч нарушений ПДД, сообщает 3 августа пресс-служба городского комитета по информатизации и связи. Традиционно большая их часть — 93%, или 739 тысяч, — это превышения скорости. Второе место по частоте фиксации занимает проезд на красный свет, таких нарушений было 39 тысяч, что составляет 5% от общего числа. Еще 2% пришлись на езду или остановку в полосе для общественного транспорта, таких нарушений в июле зафиксировали 13 тысяч.