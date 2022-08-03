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    В июле петербургские водители стали нарушать реже, чем в предыдущие три месяца

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    Количество нарушений ПДД, зафиксированных дорожными камерами в Петербурге за месяц, откатилось к мартовским цифрам. По сравнению с июнем петербургские водители нарушили правила на камеру более чем на 200 тысяч раз меньше.

    За второй месяц лета комплексы фотовидеофиксации зафиксировали в Петербурге свыше 792 тысяч нарушений ПДД, сообщает 3 августа пресс-служба городского комитета по информатизации и связи. Традиционно большая их часть — 93%, или 739 тысяч, — это превышения скорости. Второе место по частоте фиксации занимает проезд на красный свет, таких нарушений было 39 тысяч, что составляет 5% от общего числа. Еще 2% пришлись на езду или остановку в полосе для общественного транспорта, таких нарушений в июле зафиксировали 13 тысяч.

    Июль стал первым месяцем в 2022 году, в котором число зафиксированных камерами нарушений снизилось, до этого оно только росло. Подобные показатели были в марте, когда комплексы зафиксировали около 720 тысяч нарушений. В апреле их было уже 850 тысяч, в мае — 886 тысяч, а в июне перевалило за 1 миллион. Превышение скорости — бессменный лидер среди таких нарушений с гигантским отрывом, а вот второе и третье места временами меняются. В июне больше ездили по «выделенкам», чем на красный.

    За соблюдением ПДД на дорогах в Петербурге сейчас следят 600 комплексов фиксации нарушений, в том числе 120 мобильных и 44 передвижных. По данным комитета, за полгода в Петербурге число ДТП с пострадавшими снизилось на 17,7%, а смертность на дорогах — на 41,9% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

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