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    В Петербурге стали чаще гонять на «красный». За месяц камеры засекли более 100 тысяч случаев

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    3 комментария

    Число нарушений ПДД, зафиксированных дорожными камерами в Петербурге, растет от месяца к месяцу. В мае засекли на 36 тысяч случаев больше, чем в апреле. При этом основную массу «прибавки» составили проезды на красный свет.

    За май комплексы фотовидеофиксации в Петербурге зафиксировали 886 тысяч нарушений ПДД, сообщает 2 июня пресс-служба Комитета по информатизации и связи. Бессменный лидер этого антирейтинга — превышения скорости. В мае они составили 80 % от общего количества нарушений — 707 тысяч. Это на 4 тысячи больше, чем было в апреле. При этом в процентном соотношении их доля продолжает снижаться: месяц назад на них приходилось 83 %, а в начале года — около 96 %.

    А вот дальше в тройке произошли изменения. На втором месте по частоте в мае оказался проезд на красный свет. За месяц комплексы зафиксировали 106 тысяч таких случаев, что составило 12 % от общего количества попавших на камеры нарушений. Это на 35 тысяч нарушений (и 4 процентных пункта) больше, чем было в апреле.

    В итоге движение или остановку в полосе для общественного транспорта, два месяца подряд занимавшие второе место в топ-3 самых частых нарушений в Петербурге, отодвинули на третье. Причем за месяц их количество даже снизилось. Если в апреле камеры зафиксировали 76 тысяч таких нарушений, что составило 9 % от общего количества, то в мае — уже 73 тысячи (8 % от общего числа).

    Сейчас на дорогах Петербурга работают более 600 комплексов фиксации нарушений ПДД. Из них 120 — это мобильные комплексы, установленные в городских автобусах и троллейбусах. Они фиксируют выезд на выделенные полосы. До конца года в Петербурге планируется установить еще 300 стационарных комплексов и оснастить камерами 7 аварийно-опасных перекрестков на пересечении с Невским проспектом.

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    Комментарии (3)

    White Elk
    А каков прирост ввода в эксплуатацию новых камер? Сравнивать рост нужно в отношении одного к другому...
    VKuser97497773
    Пижонов надо учить.
    angel of death
    пора прав лишать пожизненно и средство нарушения изымать в пользу гос-ва, тогда и нарушать перестанут
    всё остальное на них не действует
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