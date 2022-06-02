В Петербурге стали чаще гонять на «красный». За месяц камеры засекли более 100 тысяч случаев

Число нарушений ПДД, зафиксированных дорожными камерами в Петербурге, растет от месяца к месяцу. В мае засекли на 36 тысяч случаев больше, чем в апреле. При этом основную массу «прибавки» составили проезды на красный свет.

За май комплексы фотовидеофиксации в Петербурге зафиксировали 886 тысяч нарушений ПДД, сообщает 2 июня пресс-служба Комитета по информатизации и связи. Бессменный лидер этого антирейтинга — превышения скорости. В мае они составили 80 % от общего количества нарушений — 707 тысяч. Это на 4 тысячи больше, чем было в апреле. При этом в процентном соотношении их доля продолжает снижаться: месяц назад на них приходилось 83 % , а в начале года — около 96 % .



А вот дальше в тройке произошли изменения. На втором месте по частоте в мае оказался проезд на красный свет. За месяц комплексы зафиксировали 106 тысяч таких случаев, что составило 12 % от общего количества попавших на камеры нарушений. Это на 35 тысяч нарушений (и 4 процентных пункта) больше, чем было в апреле.

В итоге движение или остановку в полосе для общественного транспорта, два месяца подряд занимавшие второе место в топ-3 самых частых нарушений в Петербурге, отодвинули на третье. Причем за месяц их количество даже снизилось. Если в апреле камеры зафиксировали 76 тысяч таких нарушений, что составило 9 % от общего количества, то в мае — уже 73 тысячи ( 8 % от общего числа).