В Петербурге стали чаще гонять на «красный». За месяц камеры засекли более 100 тысяч случаев

Число нарушений ПДД, зафиксированных дорожными камерами в Петербурге, растет от месяца к месяцу. В мае засекли на 36 тысяч случаев больше, чем в апреле. При этом основную массу «прибавки» составили проезды на красный свет.
За май комплексы фотовидеофиксации в Петербурге зафиксировали 886 тысяч нарушений ПДД, сообщает 2 июня пресс-служба Комитета по информатизации и связи. Бессменный лидер этого антирейтинга — превышения скорости. В мае они составили
А вот дальше в тройке произошли изменения. На втором месте по частоте в мае оказался проезд на красный свет. За месяц комплексы зафиксировали 106 тысяч таких случаев, что составило
В итоге движение или остановку в полосе для общественного транспорта, два месяца подряд занимавшие второе место в топ-3 самых частых нарушений в Петербурге, отодвинули на третье. Причем за месяц их количество даже снизилось. Если в апреле камеры зафиксировали 76 тысяч таких нарушений, что составило
Сейчас на дорогах Петербурга работают более 600 комплексов фиксации нарушений ПДД. Из них 120 — это мобильные комплексы, установленные в городских автобусах и троллейбусах. Они фиксируют выезд на выделенные полосы. До конца года в Петербурге планируется установить еще 300 стационарных комплексов и оснастить камерами 7 аварийно-опасных перекрестков на пересечении с Невским проспектом.