Дорожные камеры за апрель засекли в Петербурге 850 тысяч нарушений ПДД

Число нарушений ПДД, зафиксированных камерами на дорогах Петербурга, растет от месяца к месяцу. В апреле 2022 года их было 850 тысяч — это на полторы сотни тысяч больше, чем в марте, и более чем на 500 тысяч больше, чем в январе.

Подавляющее большинство среди нарушений ПДД, зафиксированных комплексами фотовидеофиксации в Петербурге, традиционно приходится на превышение скорости. За апрель их было 703 тысячи, сообщает 6 мая пресс-служба комитета по информатизации и связи. При этом в процентном соотношении их доля снижается. Если в январе и феврале они составляли около 96 % от общего числа, то в марте — уже 89 % , а в апреле их оказалось 83 % .

