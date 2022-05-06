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    Дорожные камеры за апрель засекли в Петербурге 850 тысяч нарушений ПДД

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    1 комментарий

    Число нарушений ПДД, зафиксированных камерами на дорогах Петербурга, растет от месяца к месяцу. В апреле 2022 года их было 850 тысяч — это на полторы сотни тысяч больше, чем в марте, и более чем на 500 тысяч больше, чем в январе.

    Подавляющее большинство среди нарушений ПДД, зафиксированных комплексами фотовидеофиксации в Петербурге, традиционно приходится на превышение скорости. За апрель их было 703 тысячи, сообщает 6 мая пресс-служба комитета по информатизации и связи. При этом в процентном соотношении их доля снижается. Если в январе и феврале они составляли около 96 % от общего числа, то в марте — уже 89 %, а в апреле их оказалось 83 %.

    Второе место по количеству фиксаций второй месяц подряд занимает движение или остановка на полосе для общественного транспорта. Таких случаев камеры засекли 76 тысяч (9 % от общего числа). С марта их доля выросла на 2 %. Замыкает тройку лидеров проезд на красный свет, включая выезд за стоп-линию. Таких нарушений за апрель зафиксировали 71 тысячу (8 %). В зимние месяцы это было второе по популярности нарушение.

    На дорогах Петербурга в настоящее время работают более 600 комплексов фиксации нарушений ПДД, в том числе 120 мобильных комплексов, которые установлены в городских автобусах и троллейбусах. Последние фиксируют выезд на выделенные полосы для общественного транспорта. Сейчас они есть в 12 районах города, но в будущем планируется, что они заработают во всех. До конца года в Петербурге также планируют установить 300 новых стационарных комплексов и оснастить камерами 7 аварийно-опасных перекрестков на пересечении с Невским проспектом.

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    Комментарии (1)

    Ганс-Дитрих Геншер
    отличные приложения типа mapcam помогают избежать этой заразы
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