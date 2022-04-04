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    Езда по выделенкам обогнала езду на красный в числе любимых нарушений ПДД у петербуржцев

    В марте дорожные камеры зафиксировали в Петербурге более 700 тысяч нарушений ПДД. Это почти на три сотни больше, чем за февраль. При этом в устаканившемся списке самых частых нарушений произошли изменения.

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    За первый месяц весны 2022 года комплексы фотовидеофиксации зафиксировали на дорогах Петербурга около 720 тысяч нарушений ПДД, сообщает 4 апреля пресс-служба комитета по информатизации и связи. Традиционно подавляющее большинство из них — 638 тысяч, или 89% нарушений, — составили превышения скорости. А вот дальше список отошел от привычной картины предыдущих месяцев: 53 тысячи нарушений (7%) составили движение или остановка на выделенной полосе для маршрутных транспортных средств, еще 29 тысяч (4%) — это проезд на красный, включая выезд за стоп-линию. В феврале и январе 96% зафиксированных камерами нарушений приходилось на превышение скорости и оставшиеся 4% — на красный.

    Сейчас в Петербурге работают более 600 комплексов фиксации нарушений ПДД, 120 из которых — это специальные мобильные комплексы в городских автобусах и троллейбусах, которые фиксируют выезд на «выделенку». До конца года планируется установить еще 300 стационарных комплексов и оснастить камерами 17 аварийно опасных перекрестков во всех районах города.

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    Комментарии (1)

    Russian Lives Matter
    720 тысяч - это что, каждый второй нарушил? И ведь все-все возмущаются этими гадами-нарушителями!
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