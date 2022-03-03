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В феврале камеры засекли в Петербурге на 100 тысяч нарушений ПДД больше, чем в январе

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За февраль 2022 года дорожные камеры на петербургских улицах зафиксировали порядка 440 тысяч нарушений ПДД. Это на 106 тысяч случаев больше, чем было в предыдущем месяце. Больше всего петербуржцы любят погонять.

Из 440 тысяч нарушений, зафиксированных комплексами фотовидеофиксации, около 96 % — это превышения скорости, сообщает 3 марта пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга. Еще около 4 % нарушений составил проезд на красный свет. Такой же расклад наблюдался и в январе.

В настоящее время на дорогах Петербурга работают более 600 комплексов фиксации нарушений ПДД. В их числе 120 специальных мобильных комплексов в автобусах и троллейбусах, которые фиксируют выезд на выделенную полосу и остановку либо стоянку на ней. За 2021 год они зафиксировали более 23 тысяч нарушений, из которых порядка 22 тысяч — именно последнее. Такими комплексами оснащен городской транспорт в 12 районах города.

До конца года в Петербурге планируют установить еще 300 стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД и оснастить камерами 17 аварийно-опасных перекрестков во всех районах города.

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Комментарии (3)

Zlobodey
А могли бы в 10 раз больше стричь бабла, установив камеры на полосу. У нас же столица второрядников
Kbcbwsy
Кому война, а бабло в кого надо карманы - по расписанию...
Дежурный врач
Понятное дело - все помчались в банки. Раньше все бежали в военкоматы, а теперь в банкоматы.
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