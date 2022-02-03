За январь водители Петербурга нарушили ПДД под камерами более 300 тысяч раз

Дорожные камеры за первый месяц 2022 года зафиксировали в Петербурге сотни тысяч нарушений ПДД. По сравнению с прошлым годом их количество выросло почти вдвое.
В январе 2022 года комплексы фотовидеофиксации, установленные на дорогах Петербурга, зафиксировали более 334 тысяч нарушений ПДД, сообщает 3 февраля пресс-служба городского комитета по информатизации и связи. Традиционно подавляющее большинство из них — около
При росте общего числа зафиксированных нарушений статистика по конкретным адресам показывает их снижение в 15–20 раз, причем во всех районах города, отмечают в комитете. Так, комплекс на Индустриальном проспекте в июле зафиксировал
В этом году в Петербурге продолжат наращивать количество камер. Планируется установить 300 новых стационарных комплексов и оснастить камерами 17 аварийно-опасных перекрестков во всех районах города, семь из которых — пересечения с Невским проспектом.