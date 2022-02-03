За январь водители Петербурга нарушили ПДД под камерами более 300 тысяч раз

Дорожные камеры за первый месяц 2022 года зафиксировали в Петербурге сотни тысяч нарушений ПДД. По сравнению с прошлым годом их количество выросло почти вдвое.



В январе 2022 года комплексы фотовидеофиксации, установленные на дорогах Петербурга, зафиксировали более 334 тысяч нарушений ПДД, сообщает 3 февраля пресс-служба городского комитета по информатизации и связи. Традиционно подавляющее большинство из них — около 96 % — составили превышения скорости, еще порядка 4 % — это проезд на красный свет. Для сравнения, в январе 2021 года на камеры попало более 180 тысяч нарушений, и превышения скорости составляли 98 % .