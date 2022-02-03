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За январь водители Петербурга нарушили ПДД под камерами более 300 тысяч раз

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Дорожные камеры за первый месяц 2022 года зафиксировали в Петербурге сотни тысяч нарушений ПДД. По сравнению с прошлым годом их количество выросло почти вдвое.

В январе 2022 года комплексы фотовидеофиксации, установленные на дорогах Петербурга, зафиксировали более 334 тысяч нарушений ПДД, сообщает 3 февраля пресс-служба городского комитета по информатизации и связи. Традиционно подавляющее большинство из них — около 96 % — составили превышения скорости, еще порядка 4 % — это проезд на красный свет. Для сравнения, в январе 2021 года на камеры попало более 180 тысяч нарушений, и превышения скорости составляли 98 %.

При росте общего числа зафиксированных нарушений статистика по конкретным адресам показывает их снижение в 15–20 раз, причем во всех районах города, отмечают в комитете. Так, комплекс на Индустриальном проспекте в июле зафиксировал 18 765 нарушений скоростного режима, а в декабре — уже 1 180, то есть за полгода их число снизилось более чем в 15 раз. На Воскресенской набережной в июле было зафиксировано 8 391 нарушение, а в декабре — всего 422, то есть почти в 20 раз меньше.

В этом году в Петербурге продолжат наращивать количество камер. Планируется установить 300 новых стационарных комплексов и оснастить камерами 17 аварийно-опасных перекрестков во всех районах города, семь из которых — пересечения с Невским проспектом.

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