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Водители Петербурга становятся дисциплинированнее: в январе камеры засняли на 60% меньше нарушений ПДД

В январе 2021 года комплексы фотовидеофиксации в Петербурге зафиксировали более 180 тысяч нарушений ПДД. Это заметно меньше, чем годом ранее.

Как сообщает 2 февраля пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга, чаще всего за первый месяц года петербургские водители нарушали скоростной режим. На превышение скорости пришлось 98 % от всех зафиксированных нарушений — 179,8 тысячи. На втором месте оказался проезд на красный свет — 1,9 тысячи нарушений. Замыкают тройку лидеров этого антирейтинга нарушения требований стоянки и остановки, таких было зафиксировано 730.

При этом водители в Петербурге становятся более внимательными и дисциплинированными, отмечают в комитете. По сравнению с январем 2020 года число нарушений снизилось на 60 %. В первый месяц минувшего года комплексы зафиксировали 287 тысяч нарушений ПДД, из которых 272 тысячи пришлись на превышение скорости.

Сейчас в Петербурге около 320 стационарных, мобильных и передвижных комплексов, которые фиксируют различные нарушения ПДД (скоростной режим, проезд перекрёстков, выезд на выделенную для общественного транспорта полосу, стоянку/парковку под запрещающими знаками и др.). Адреса работы всех комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Петербурге публикуются в открытом доступе на сайте Городского мониторингового центра, на портале «Открытые данные Санкт-Петербурга» и на сайте ГИБДД РФ. Эта информация также доступна в группах Городского мониторингового центра в соцсетях.

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Комментарии (8)

footballer13
Да ну ёпрст, камер больше не становится, а об их приближении даже я.навигатор информирует без каких-либо дополнительных настроек.
Вопрос скорее в другом - как вообще под них в таких количествах влетать умудряются.
SERGEY111
Да просто знаем где эти писюльки висят .
bluxer
Потому что скользко. Зимой проблема превышения скорости теряет актуальность.
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