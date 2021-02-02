Водители Петербурга становятся дисциплинированнее: в январе камеры засняли на 60% меньше нарушений ПДД

В январе 2021 года комплексы фотовидеофиксации в Петербурге зафиксировали более 180 тысяч нарушений ПДД. Это заметно меньше, чем годом ранее.



Как сообщает 2 февраля пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга, чаще всего за первый месяц года петербургские водители нарушали скоростной режим. На превышение скорости пришлось 98 % от всех зафиксированных нарушений — 179,8 тысячи. На втором месте оказался проезд на красный свет — 1,9 тысячи нарушений. Замыкают тройку лидеров этого антирейтинга нарушения требований стоянки и остановки, таких было зафиксировано 730.