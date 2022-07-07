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    Более 1 млн нарушений ПДД за месяц засекли дорожные камеры в Петербурге

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    Хотя дороги Петербурга летом становятся свободнее, количество нарушений ПДД, которые зафиксировали дорожные камеры, за месяц выросло более чем на 100 тысяч. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба городского комитета по информатизации и связи.

    В июне комплексы фотовидеофиксации зафиксировали на дорогах Петербурга более 1 миллиона нарушений ПДД. Месяц назад эта цифра составляла 886 тысяч, а в предыдущие месяцы и того меньше. Подавляющее большинство составили нарушения скоростного режима, также в топе самых популярных по-прежнему остаются движение или остановка на полосе для общественного транспорта и проезд на красный свет.

    Сейчас на петербургских дорогах работают около 600 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, в том числе 120 мобильных и 44 передвижных комплекса. Еще 300 комплексов монтируют и собираются ввести в эксплуатацию до конца года. По статистике ГИБДД, количество ДТП в городе снизилось на 25,5 %, смертность в них — на 34 %, отмечают в комитете.

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