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    В феврале петербургские водители заметно меньше гоняли под камерами

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    Дорожные камеры за февраль зафиксировали в Петербурге более 400 тысяч нарушений ПДД. Это примерно на 20 тысяч нарушений больше, чем год назад, и при этом почти на 80 тысяч меньше, чем в январе с его долгими праздничными каникулами.

    На самый частый вид нарушений — превышение скорости, — как и месяцем ранее, пришлось 97% случаев, сообщает 6 марта пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга. Вторым по популярности нарушением, попадавшим на камеры, стал проезд на красный свет — на него пришлось 2% от общего количества. Третьим стало движение по обочине — менее 1% случаев.

    В настоящее время в Петербурге работают 967 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД: 923 стационарных и 44 передвижных. Фиксация ведется в очагах аварийности, определенных УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. В этом году количество камер планируется еще увеличить, новые появятся в том числе на перекрестках Невского проспекта. Адреса работы комплексов публикуются на сайтах Городского мониторингового центра и ГИБДД РФ.

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    ПетербургКамеры фиксации нарушений ПДДНарушения ПДД
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