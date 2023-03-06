В феврале петербургские водители заметно меньше гоняли под камерами

Дорожные камеры за февраль зафиксировали в Петербурге более 400 тысяч нарушений ПДД. Это примерно на 20 тысяч нарушений больше, чем год назад, и при этом почти на 80 тысяч меньше, чем в январе с его долгими праздничными каникулами.
На самый частый вид нарушений — превышение скорости, — как и месяцем ранее, пришлось 97% случаев, сообщает 6 марта пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга. Вторым по популярности нарушением, попадавшим на камеры, стал проезд на красный свет — на него пришлось 2% от общего количества. Третьим стало движение по обочине — менее 1% случаев.
В настоящее время в Петербурге работают 967 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД: 923 стационарных и 44 передвижных. Фиксация ведется в очагах аварийности, определенных УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. В этом году количество камер планируется еще увеличить, новые появятся в том числе на перекрестках Невского проспекта. Адреса работы комплексов публикуются на сайтах Городского мониторингового центра и ГИБДД РФ.