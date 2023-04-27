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    На ЗСД установили 18 новых камер. Смотрите карту, чтобы не попасть на штраф

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    17 комментариев

    В ближайшие дни на ЗСД заработают 18 новых камер, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движения. Об этом 27 апреля сообщает «Магистраль Северной столицы».

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    «Многие водители заметили, что на опорах ЗСД появились дополнительные камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Установка данных комплексов находится вне компетенции ООО «Магистраль Северной столицы», однако в соответствии с поступающими вопросами сообщаем, что, по имеющейся у нас информации, в ближайшие дни новые комплексы начнут работать в полнофункциональном режиме», — рассказали в компании.

    В «Магистрали Северной столицы» напомнили, что вынесением постановлений об административных правонарушениях, зафиксированных камерами, занимается исключительно региональное Управление ГИБДД.

    «ЗСД — одна из наиболее востребованных магистралей страны и при этом одна из самых безопасных. Это обеспечивается прежде всего корректным отношением водителей к своим обязанностям соблюдать ПДД. Мы благодарны пользователям ЗСД за то, что подавляющее большинство не нарушает установленные ограничения скорости движения», — отметили в компании.

    Согласно правилам, разрешенная скорость движения по ЗСД составляет 110 км/ч. На центральном участке, проходящем по инженерным сооружениям, имеющим сложную геометрию, установлено ограничение скорости в 90 км/ч.

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    ЗСДКамеры автофиксацииСанкт-Петербург
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    Комментарии 17

    Гость27 Апр 2023 в 18:26
    Хавай, пипл
    +1−0
    Гость27 Апр 2023 в 18:02
    Терпим дальше.
    +1−0
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