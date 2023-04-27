На ЗСД установили 18 новых камер. Смотрите карту, чтобы не попасть на штраф

В ближайшие дни на ЗСД заработают 18 новых камер, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движения. Об этом 27 апреля сообщает «Магистраль Северной столицы».
«Многие водители заметили, что на опорах ЗСД появились дополнительные камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Установка данных комплексов находится вне компетенции ООО «Магистраль Северной столицы», однако в соответствии с поступающими вопросами сообщаем, что, по имеющейся у нас информации, в ближайшие дни новые комплексы начнут работать в полнофункциональном режиме», — рассказали в компании.
В «Магистрали Северной столицы» напомнили, что вынесением постановлений об административных правонарушениях, зафиксированных камерами, занимается исключительно региональное Управление ГИБДД.
«ЗСД — одна из наиболее востребованных магистралей страны и при этом одна из самых безопасных. Это обеспечивается прежде всего корректным отношением водителей к своим обязанностям соблюдать ПДД. Мы благодарны пользователям ЗСД за то, что подавляющее большинство не нарушает установленные ограничения скорости движения», — отметили в компании.
Согласно правилам, разрешенная скорость движения по ЗСД составляет 110 км/ч. На центральном участке, проходящем по инженерным сооружениям, имеющим сложную геометрию, установлено ограничение скорости в 90 км/ч.