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    Петербуржцам расскажут, куда делись парадные

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    Все знают, что в Петербурге не подъезд, а парадная. И филологи насупятся, потому что правильно — «парадное». Но скоро разница будет не важна: парадные исчезают. Об этом расскажут 4 мая в библиотеке «Планетарий 1». Бесплатно. 16+

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    «Парадные перестали быть таковыми в тот момент, когда доходные дома стали коммунальными, а потом ещё раз, уже в наше время, когда лишились парадных дверей», — говорят организаторы лекции «Окна и двери Петербурга». Как-то на фестивале восстановления исторических зданий (и вообще среды) «Том Сойер фест» познакомились несколько человек. И потом уже не могли пройти мимо валявшихся на помойке исторических дверей — жильцы выбросили их, поменяв на новые металлические. Довольно быстро дверей скопилось столько, что появился проект «Двери с помоек», участники открыли мастерскую и занялись реставрацией. Неравнодушные петербуржцы с тех пор сообщают, когда видят на помойке что-то, похожее на исторические детали интерьеров. Среди спасенных вещей не только двери — был и камин, и вывески. На восстановленные вещи находятся интересанты. Надо оговориться: участники проекта всегда сверяются, не значится ли объект в государственном перечне охраны — такие тоже могут на помойке оказаться.

    Об ускользающей красоте парадных дверей, а также окон, расскажет одна из основателей проекта «Двери с помоек» Валентина Манн. Слушаем 4 марта в Библиотеке «Планетарий 1». Регистрация — в паблике библиотеки во «ВКонтакте». Начало в 19:00.

    Александра Шеромова

    Фото: Двери с помоек

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