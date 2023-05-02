Петербуржцам расскажут, куда делись парадные

«Парадные перестали быть таковыми в тот момент, когда доходные дома стали коммунальными, а потом ещё раз, уже в наше время, когда лишились парадных дверей», — говорят организаторы лекции «Окна и двери Петербурга». Как-то на фестивале восстановления исторических зданий (и вообще среды) «Том Сойер фест» познакомились несколько человек. И потом уже не могли пройти мимо валявшихся на помойке исторических дверей — жильцы выбросили их, поменяв на новые металлические. Довольно быстро дверей скопилось столько, что появился проект «Двери с помоек», участники открыли мастерскую и занялись реставрацией. Неравнодушные петербуржцы с тех пор сообщают, когда видят на помойке что-то, похожее на исторические детали интерьеров. Среди спасенных вещей не только двери — был и камин, и вывески. На восстановленные вещи находятся интересанты. Надо оговориться: участники проекта всегда сверяются, не значится ли объект в государственном перечне охраны — такие тоже могут на помойке оказаться.

