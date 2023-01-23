«Выбрасывать дореволюционные двери — кощунственно и глупо». Как трое петербуржцев спасают историческое наследие в петербургских домах

В начале января в одном из петербургских районных пабликов появилось сообщение о выброшенных на помойку старинных дверях с улицы Воскова. «Такие роскошные, столетние, 2,5-метровые, лежат под снегом до завтра. Потом их увезут на свалку. Так жалко, прямо слов нет», — сообщал один из жителей Петроградской стороны. На призыв «спасать красоту» откликнулась мастерская «Двери с помоек», которая уже более трех лет дает новую жизнь дореволюционному наследию. Соосновательница группы Валентина Манн рассказала «Фонтанке», в чем ценность выброшенных дверей и почему они могут никогда не вернуться на свое место.



Чем занимаются «Двери с помоек»

О мастерской «Двери с помоек» «Фонтанка» подробно писала в 2021 году. Познакомившись на «Том Сойер Фесте», трое петербуржцев — Александр Артемьев, Валентина Манн и Андрей Трошков — решили вместе спасать историческое наследие Петербурга и возвращать ему изначальный облик.

Зачастую от дореволюционных дверей и окон избавляются по незнанию. Дверь может казаться гнилой, непрезентабельной из-за слоев краски и дермантина, быть изрезанной замками, пойти «лодочкой» или «винтом» и из-за этого не закрываться. Но, как правило, изделия столетней давности все равно качественнее любой современной реплики, поскольку сделаны из более ценной древесины. «На своем опыте мы не видели гнилых или невосстановимых дверей, любые поддаются реставрации», — отмечает Валентина Манн.



Находить «материал» помогают неравнодушные активисты, которые сообщают об оставленных на помойках исторических дверях, окнах или других элементах деревянного декора квартир и парадных. Затем спасенное наследие поступает на склад, где ждет своего часа. В идеале он наступает, когда сами жители одумаются и решат вернуть старинные предметы. Но иногда в мастерскую обращаются клиенты, которые купили квартиру в старом фонде, где оригинальных дверей и окон не сохранилось. Тогда предметы, от которых избавились прежние владельцы, находят новую жизнь в ином месте. Сейчас в «запасниках» более 1000 дверей, а также неисчислимое количество фурнитуры — петли, ручки, торцевые замки и так далее.



Впрочем, значительная доля заказчиков приходит уже со своими дверями, которые требуют реставрации. Работа над одним заказом занимает от месяца до полугода. В среднем восстановление пары дореволюционных дверей обходится в 80–90 тысяч рублей, одностворчатой — в 45 тысяч.

Чем ценны двери с Воскова

Двери, оказавшиеся на помойке на улице Воскова, — это так называемые тамбурные двери. Вместе со входными дверями они составляли единую парадную группу — поэтому они такие высокие и тяжелые. Оригинальные входные двери были утрачены. Но, когда пару лет назад в доме прошел капитальный ремонт фасада, именно тамбурные двери помогли воссоздать исторический облик. «Это один из более-менее удачных примеров, когда подрядчик восстановил входные деревянные двери не идеально, но лучше, чем абсолютное большинство капремонтов за последние годы», — комментирует Валентина Манн. «В большинстве [других] случаев мы не знаем, какие двери были в исторических домах, информация не сохранилась», — добавляет она.



Соосновательница «Дверей с помоек» недоумевает, почему управляющая компания дома приняла решение избавиться от подлинных дореволюционных дверей. «Как раз было бы логично восстановить тамбурные двери, так как они оригинальные и это большая ценность и удача, что они сохранились. Вкупе с воссозданной [входной дверью] была бы отличная парадная группа, практически такая, как и была с момента основания дома», — рассуждает Валентина Манн.



Осмотрев спасенные с улицы Воскова двери, мастера готовы утверждать, что они в хорошем состоянии. «Это качественная работа, которая очень многое готова выдержать. Поэтому выбрасывать дореволюционные двери и заменять их на новоделы — кощунственно и глупо», — подчеркивает реставратор.

Шансы на спасение

Для спасения дверей с улицы Воскова пришлось объявлять краудфандинг. Всего удалось собрать более 178 тысяч рублей. Сейчас сами двери находятся на складе, но работы по реставрации мастера не начинают.



Для «Дверей с помоек» — это новый вызов. «Мы ещё не восстанавливали парадные группы, так как были все время очень загружены и не совпадали по срокам с потенциальными заказчиками», — пояснила Валентина Манн.

Точно посчитать стоимость работ по восстановлению сложно. Но аналогичные проекты по реставрации парадных групп на Зверинской улице и на Суворовском проспекте, реализованные фондом «Внимание», стоили примерно полмиллиона рублей. Часть денег собрали сами жители, часть удалось привлечь через краудфандинг.

Но дело не только в деньгах. По словам Валентины Манн, «Двери с помоек» планируют сохранить спасенные двери до тех времён, пока жители дома на улице Воскова не осознают, чего лишились, и сами не захотят их вернуть. Зачастую в подобных случаях управляющая компания принимает решения без согласования с жителями, говорит реставратор. «Ведь это абсурдно: жильцов грабят за их же счёт», — подчеркивает она.

