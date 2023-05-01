Ушёл в отрыв. Полицейских на капоте «Ауди» прокатил водитель без прав и в 5 раз пьянее допустимого

Уходя от погони и сбитой полиции в Выборгском районе Петербурга, водитель чудом избежал столкновения с автобусом и финишировал в ворота паркинга. «Дорожный инспектор» 1 мая показывает одноглазую «Ауди» и мужчину, которому было, что скрывать.
Лихача искали по плану «Перехват». Погоня вышла стремительной и недолгой. Прокатив патрульных на капоте на Удельном проспекте, «Ауди» рванула через железнодорожный переезд. Как пишет паблик, машину занесло: она пролетела в нескольких сантиметрах от пассажирского автобуса.
Воротам паркинга на Фермском шоссе так не повезло. Загнанный во дворы водитель не справился с управлением. Собственник здания подсчитывает ущерб, требовать возмещения, вероятно, будет через суд.
«За своё отвечу», - заявил 32-летний нарушитель дорожного спокойствия.
«Водитель надул 0.868 мг/л. Водительское удостоверение никогда не получал», - рассказывает «ДИ», добавляя, что «штурман» тоже не был в трезвом уме.
Обоих увезли в отдел, автомобиль - на спецстоянку. Административный протокол оформлен, в перспективе уголовная статья. «Фонтанка» сообщала, что на капоте «Ауди» оказались двое сотрудников ППС Выборгского района.
«Водитель и пассажир вели себя неадекватно. Сотрудники полиции подошли для проверки документов, но водитель не подчинился и начал отъезжать», - рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».