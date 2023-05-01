Ушёл в отрыв. Полицейских на капоте «Ауди» прокатил водитель без прав и в 5 раз пьянее допустимого

Уходя от погони и сбитой полиции в Выборгском районе Петербурга, водитель чудом избежал столкновения с автобусом и финишировал в ворота паркинга. «Дорожный инспектор» 1 мая показывает одноглазую «Ауди» и мужчину, которому было, что скрывать.



Лихача искали по плану «Перехват». Погоня вышла стремительной и недолгой. Прокатив патрульных на капоте на Удельном проспекте, «Ауди» рванула через железнодорожный переезд. Как пишет паблик, машину занесло: она пролетела в нескольких сантиметрах от пассажирского автобуса.