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    Одним махом двоих побивахом. На севере Петербурга «Ауди» прокатила полицейских на капоте

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    Двое сотрудников полиции оказались на капоте автомобиля, «экипаж» которого решил избежать общения с сотрудниками правоохранительных органов на севере Петербурга. Уехать далеко им не дали, стало известно «Фонтанке» 1 мая.

    «Ауди А6» привлёк внимание патрульно-постовой службы Выборгского района на Удельном проспекте, 2, около половины третьего часа дня. По предварительным данным, водитель и пассажир вели себя так, что у сотрудников возникли сомнения в их адекватности.

    Развеять их не вышло. Когда полицейские подошли к автомобилю и по процедуре попытались заглянуть в документы, «Ауди» стартовала с места так, что прокатила обоих на капоте.

    Задерживаться на месте и проверять, насколько пострадали сотрудники, водитель не стал. Уехал, впрочем, недалеко.

    На Фермском шоссе, 2, машину с подмосковными номерами остановил наряд ГИБДД Приморского района. За рулём оказался 32-летний мужчина. Пассажир двумя годами старше, его уже доставили в отдел. Не исключено, что аттракцион с полицейскими они устроили не в трезвом уме.

    По информации «Фонтанки», для сотрудников ППС случившееся обошлось без серьёзных травм.

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