Одним махом двоих побивахом. На севере Петербурга «Ауди» прокатила полицейских на капоте

Двое сотрудников полиции оказались на капоте автомобиля, «экипаж» которого решил избежать общения с сотрудниками правоохранительных органов на севере Петербурга. Уехать далеко им не дали, стало известно «Фонтанке» 1 мая.



«Ауди А6» привлёк внимание патрульно-постовой службы Выборгского района на Удельном проспекте, 2, около половины третьего часа дня. По предварительным данным, водитель и пассажир вели себя так, что у сотрудников возникли сомнения в их адекватности.



Развеять их не вышло. Когда полицейские подошли к автомобилю и по процедуре попытались заглянуть в документы, «Ауди» стартовала с места так, что прокатила обоих на капоте.

