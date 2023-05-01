Одним махом двоих побивахом. На севере Петербурга «Ауди» прокатила полицейских на капоте

Двое сотрудников полиции оказались на капоте автомобиля, «экипаж» которого решил избежать общения с сотрудниками правоохранительных органов на севере Петербурга. Уехать далеко им не дали, стало известно «Фонтанке» 1 мая.
«Ауди А6» привлёк внимание патрульно-постовой службы Выборгского района на Удельном проспекте, 2, около половины третьего часа дня. По предварительным данным, водитель и пассажир вели себя так, что у сотрудников возникли сомнения в их адекватности.
Развеять их не вышло. Когда полицейские подошли к автомобилю и по процедуре попытались заглянуть в документы, «Ауди» стартовала с места так, что прокатила обоих на капоте.
Задерживаться на месте и проверять, насколько пострадали сотрудники, водитель не стал. Уехал, впрочем, недалеко.
На Фермском шоссе, 2, машину с подмосковными номерами остановил наряд ГИБДД Приморского района. За рулём оказался 32-летний мужчина. Пассажир двумя годами старше, его уже доставили в отдел. Не исключено, что аттракцион с полицейскими они устроили не в трезвом уме.
По информации «Фонтанки», для сотрудников ППС случившееся обошлось без серьёзных травм.