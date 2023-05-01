«Звонят соседи — тент улетел». На Куйбышева первая ласточка непогоды

Пока Петербург готовится к вечернему ненастью, на Петроградской стороне 1 мая уже шалит ветер. Тент, конечно, не унёс, но попытался.



О ненадёжной конструкции на Куйбышева, 6б, «Фонтанке» 1 мая сообщил читатель. Здесь по заказу фонда капремонта чинят кровлю четырёхэтажного дома, подрядчиком значится «ПСК-Реконструкция».