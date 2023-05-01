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    «Звонят соседи — тент улетел». На Куйбышева первая ласточка непогоды

    1969
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    Пока Петербург готовится к вечернему ненастью, на Петроградской стороне 1 мая уже шалит ветер. Тент, конечно, не унёс, но попытался.

    О ненадёжной конструкции на Куйбышева, 6б, «Фонтанке» 1 мая сообщил читатель. Здесь по заказу фонда капремонта чинят кровлю четырёхэтажного дома, подрядчиком значится «ПСК-Реконструкция».

    читатель «Фонтанки»

    «Звонят соседи, говорят — тент улетел», — рассказывает читатель под хруст стекла на кровле.

    В администрации Петроградского района уточнили, что конструкция на месте, но закрепить её всё же требуется. Незадолго до пяти часов вечера местный житель оставил заявку об угрозе падения. С его слов, порывом ветра сорвало тент и балки.

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    «ЖКС №1 передал информацию подрядной организации для проведения необходимых мероприятий», — сообщили в пресс-службе администрации. Как добавляют, в шестом часу вечера подрядчик уже был на Куйбышева.

    В Петербурге «жёлтый» уровень погодной опасности. Поводом стал ветер, который, судя по прогнозам, может разогнаться до 15 м/с. Ожидается, что проверять на прочность городскую среду он начнёт с девяти часов вечера 1 мая. В МЧС предупреждают, что 2 мая в прогнозах порывы до 17 м/с.

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