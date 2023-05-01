15 лучших телесериалов мая — выбор «Фонтанки»: от «Бункера» до «Балета» и Шварценеггера с ЦРУ

Фото: кадр из трейлера / Netflix / YouTube Поделиться Поделиться





От «Сантехников Белого дома» с Вуди Харрельсоном и Джастином Теру до «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером, а ещё новые сезоны «Мир! Дружба! Жвачка!», «Великой», спин-офф «Бриджертонов», и с ними «Балет», «Кошка» и «Престиж» — в мае нас ждет много любопытного!



«Сантехники Белого дома» / «White House Plumbers» Биографическая драма об Уотергейтском скандале

Где/когда: HBO — с 1 мая 2023



Фото: кадр из трейлера / HBO / YouTube Поделиться Поделиться





Казалось бы, сколько можно снимать фильмов, телесериалов и документальных телеисторий про знаменитый Уотергейтский скандал, когда Республиканская партия захотела узнать предвыборные планы демократов и устроила прослушивание их штаба в ЖК «Уотергейт» в Вашингтоне (1972–1974 годы)?.. Но голливудский конвейер не остановить, тем более в год, когда исполнилось 50 лет тому самому вторжению, которое в итоге привело к импичменту президента Ричарда Никсона.



Итак, медиаимперия HBO наконец-то выпускает свой долгожданный мини-сериал, посвящённый непосредственным участникам тех самых скандальных событий — группе людей, проникнувших в штаб демократов и разместивших там жучки (они, кстати, недавно активно фигурировали в незамеченном аудиторией байопике — телесериале «Газлит» с Джулией Робертс и Шоном Пенном). В пяти сериях «Сантехников Белого дома» мы узнаем, как затевалась прослушка в «Уотергейте», как раскрыли всех участников и как потом их судили. Создатели шоу — группа авторов сатирического телесериала про Белый дом «Вице-президент»: Дэвид Мэндел, Питер Хайк и Алекс Грегори. В главных ролях — Вуди Харрельсон и Джастин Теру, а компанию им составят Джуди Грир, Лина Хиди из «Игры престолов», Донал Глисон и Кэтлин Тёрнер.



«Маленький огонёк» / «A Small Light» Биографическая драма о семье Анны Франк

Где/когда: Nat Geo — с 1 мая 2023



Фото: кадр из трейлера / National Geographic / YouTube Поделиться Поделиться





Мини-сериал рассказывает об удивительной истории 20-летней голландской девушки Мип Гис, простой секретарши, которая, рискуя жизнью, укрывала семью Анны Франк от нацистов в течение более двух лет во время Второй мировой войны. Именно Гис нашла и сохранила дневник Анны Франк, который позже получит международную известность за документирование борьбы семьи во время Холокоста.



Название сериала взято из цитаты Мип Гис: «Мне не нравится, когда меня называют героиней, потому что никто никогда не должен думать, что ты должен быть особенным, чтобы помогать другим. Даже обычная секретарша, домохозяйка или подросток могут включить маленький огонёк в тёмной комнате». В главных ролях: Бел Паули, Лив Шрайбер и Джо Коул.

«Мир! Дружба! Жвачка!» Бойкий отечественный телесериал о 90-х

Где/когда: Premier — с 4 мая 2023



Фото: кадр из трейлера / Онлайн-кинотеатр PREMIER / YouTube Поделиться Поделиться





В начале мая мы наконец-то узнаем, что произошло с главными персонажами сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» спустя 2 года после событий предыдущего сезона. На дворе уже 1996 год, разгар предвыборной кампании Бориса Ельцина «Голосуй или проиграешь». Но героям нет дела до политики, им нужно устраивать свою личную жизнь, защищать близких и сражаться за место под солнцем.

«Мир! Дружба! Жвачка!» — один из лучших образцов повальной ностальгии по 90-м в современном российском кинематографе. Правда, свежий третий сезон станет для телесериала финальным. В новых сериях появится и новый антагонист — криминальный авторитет Вася. В погоне за лёгкими деньгами он подсаживает жителей Тулы на тяжёлые наркотики — ещё одна грустная страница тех самых 90-х. Роль Васи исполнил Евгений Ткачук.



«Королева Шарлотта: История Бриджертонов» / «Queen Charlotte: A Bridgerton Story» Спин-офф «Бриджертонов» про молодую королеву Шарлотту

Где/когда: Netflix — с 4 мая 2023



Автор: трейлер / Netflix / YouTube

Приготовиться фанатам исторической полувымышленной телеэпопеи «Бриджертоны»: её создательница, влиятельная американская сценарист и продюсер Шонда Раймс, сдержала своё слово — «Бриджертоны» расширились до полноценной телевселенной! 4 мая на стрим-сервисе Netflix стартует первый спин-офф оригинального сериала — драма «Королева Шарлотта».

Если события материнского телесериала развиваются в Англии времён Регентства, то есть с 1811-го по 1820 год, когда принц-регент, в будущем король Георг IV, правил государством по причине недееспособности своего отца Георга III, то действие спин-оффа разворачивается в альтернативной Великобритании XVIII века, где царит расовое равноправие. В центре сюжета — отношения между тем самым королём, ещё молодым Георгом III, и его будущей женой Шарлоттой.



Сценарий сериала написала сама Шонда Раймс, ставшая ещё и одним из исполнительных продюсеров шоу. Период Регентства — один из тяжелейших с экономической и социальной точек зрения периодов в истории Англии времён Наполеоновских войн. Но с лёгкой руки Шонды Раймс он превратился в эпоху женской власти, выведя на первый план королеву Шарлотту.

Роль юной Шарлотты досталась британской актрисе Индии Амартейфио, но в сериале появится и Голда Рошевель, которая играет взрослую королеву в оригинальных «Бриджертонах», равно как и многие взрослые персонажи. В общем, нас ждёт очередная фантасмагория об английской истории второй половины XVIII века: от войны Америки против Англии за независимость до последствий Великой Французской революции для Британии.

«Бункер» / «Silo»

Фантастический триллер про пост-апокалипсис

Где/когда: Apple TV+ — с 5 мая 2023



Автор: трейлер / Apple TV / YouTube

Стриминг Apple TV+ в начале мая явит свой очередной крупнобюджетный телепроект — сай-фай триллер «Бункер». События разворачиваются в недалёком будущем, где выжившие 10 тысяч человек обитают в огромном бункере глубиной в 144 этажа. Люди верят, что мир мёртв, воздух снаружи отравлен и выходить на поверхность смертельно опасно. Всю информацию они получают с помощью огромных экранов, на которые транслируются изображения с внешних камер. День за днём глядя на безжизненный серый пейзаж, обитатели безропотно подчиняются устоявшимся правилам, главное из которых — никогда не выходить из бункера. Как не трудно догадаться, рано или поздно люди начинают что-то подозревать, и назревает бунт против тирании и т.д. и т.п.



В основе телесериала одноимённый роман американского писателя-фантаста Хью Хоуи. В главных ролях: Ребекка Фергюсон, Тим Роббинс, рэппер Common, Харриет Уолтер, Рашида Джонс, Дэвид Ойелоуо и Чиназа Уче. Шоураннером «Бункера» выступил создатель «Правосудия» Грэм Йост. Режиссёр проекта — Мортен Тильдум, снявший «Игру в имитацию».

«Великая» / «The Great»

Альтернативная история про Екатерину II

Где/когда: Hulu — с 12 мая 2023



Автор: трейлер / Hulu / YouTube

Можно по-разному относиться к тому, как снимают за рубежом про русских и российскую историю, но одного отрицать нельзя — это всегда уморительно смешно, особенно в случае с телесериалом «Великая», чей свежий третий сезон стартует 12 мая на стриминге Hulu.



Итак, нас ждёт залихватское продолжение в виде 10 новых серий дерзкой псевдоисторической чёрной комедии про Екатерину II от британского драматурга Тони МакНамары. Пока императрица продолжает строить новую Россию, её свергнутый супруг Пётр занимается воспитанием ребёнка, охотой и кулинарией. Но не всё так безоблачно в императорском семействе — теперь героям предстоит восстановить отношения в браке после некоторых, казалось бы, непреодолимых проблем: Пётр стал свидетелем покушения на своё собственное убийство от рук Екатерины. А ещё она заключила в тюрьму всех его друзей. В новых сериях «Великой» мы узнаем, чем же рискнут Екатерина и Пётр, чтобы сохранить корону.



В главных ролях всё ещё Эль Фаннинг и Николас Холт. Ну и вновь напоминаем, что телешоу — это чистой воды сюрреалистическая комедия на тему альтернативной истории. Поэтому не стоит обижаться на штампованные британские шутки о русских через аллюзии с медведем, балалайкой и чернокожими крестьянами под Царским Селом.



«Детектив под кайфом» / «High Desert»

Комедия про бывшую наркоманку, ставшую частным детективом

Где/когда: Apple TV+ — с 17 мая 2023



Автор: трейлер / Apple TV / YouTube

Забавная комедия нас ожидает на потоковом сервисе Apple TV+ в середине мая — «Детектив под кайфом». События разворачиваются в небольшом калифорнийском городке Юкка Вэлли в пустыне, в котором живёт бывшая наркозависимая Пегги. В целях реабилитации, и чтобы пережить смерть матери, она вынуждена сменить стратегию поведения и привычки, в результате чего Пегги решает стать частным детективом.

Чёрную комедию «Детектив под кайфом» придумала парочка сценаристов «Сестры Джеки» — Нэнси Фичман и Дженнифер Хопп, а помогала им сценаристка «Мисс Конгениальности» — Кэти Форд. В главной роли — Патриша Аркетт. В остальных ролях — Руперт Френд, Бернадетт Питерс, Мэтт Диллон и Брэд Гэррет. Телесериал должен был снять Бен Стиллер, но в итоге не смог из-за конфликта графика съёмок, в итоге остался одним из продюсеров шоу, а в режиссёрское кресло пригласили Джея Роуча (франшиза «Остин Пауэрс», «Знакомство с родителями»).



«Балет»

Балетная драма от создателей «Психа», «Happy End» и «Актрисы»

Где/когда: Wink — с 18 мая 2023



Автор: трейлер / Wink Russia / YouTube

В середине мая на видеосервисе Wink стартует один из самых долгожданных отечественных телесериалов — драма «Балет». В прошлом советская прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем Рута Майерс возвращается в страну спустя почти 40 лет, чтобы поставить на сцене главного балетного театра страны спектакль. Рута вынуждена заново выстраивать отношения с друзьями и врагами, за прошедшее время ставшими ключевыми людьми в русском балете, но главное — с худруком театра и его семьёй. Когда-то они были парой, и сейчас старые чувства и старые обиды вспыхивают с новой силой. На кону большие деньги, амбиции, карьера — Рута, несмотря на все свои усилия, оказывается в эпицентре страстей и интриг, очень далёких от мира искусства.



«Балет» ждут давно, ибо режиссёр Евгений Сангаджиев («Ника», «Happy End») снял реально крутой телепроект о том, о чём так сложно снимать, — нет, не страсти и интриги, а балет! Но случилась нынешняя геополитическая обстановка, и пришлось переснимать с другой актрисой в роли той самой Руты. Изначально «возвращенку» играла Ингеборга Дапкунайте, но её заменили на профессионального хореографа Аллу Сигалову. В остальных партиях всё без изменений: Ирина Апексимова, Игорь Гордин, Фёдор Бондарчук, Маруся Фомина, Лиза Янковская и другие.

«Шпион/Мастер» / «Spy/Master» Шпионская драма про Румынию времён Чаушеску

Где/когда: HBO Max — с 19 мая 2023



Автор: трейлер / HBO Max România / YouTube

И вновь интригующие шпионские драмы! На этот раз нас ожидает смелый проект совместного производства Германии и Румынии, проспонсированный американским стримингом HBO Max. Сериал «Шпион/Мастер» премьерился в феврале этого года в спецсекции Berlinale, и вот в середине мая его откроют для подписчиков HBO Max. События разворачиваются в социалистической Румынии времён диктатора Николае Чаушеску (1918–1989). Главный герой — Виктор Годяну, высокопоставленный офицер румынской секретной службы, советник президента Чаушеску и американский шпион, который решает дезертировать в 1978 году. И тут-то начинается настоящая война спецслужб Румынии и США.



Создатели сериала «Шпион/Мастер» — румынская сценаристка и продюсер Адина Шадеану, а также британская сценаристка Керстен Питерс. Они признаются, что хотели снять историю, одновременно похожую на романы классика жанра Джона ле Карре и фильмы о Джеймсе Бонде по произведениям Яна Флеминга. Главную роль исполнил румынский актёр Алек Секаряну, знакомый по фильму Френсиса Ли «Божья земля» (2017) и телесериалу «Ответный удар».



«Призраки Бейрута» / «Ghosts of Beirut» Шпионский триллер об Имаде Мугнии

Где/когда: SHOWTIME — с 21 мая 2023



Фото: кадр из трейлера / SHOWTIME / YouTube Поделиться Поделиться





Ещё один оригинальный шпионский мини-сериал появится в эфире 21 мая — это новый четырехсерийный проект американской кабельной телесети SHOWTIME «Призраки Бейрута». Правда, сам сериал — мощный интернациональный копродакшн, созданный командой, работающей над израильским телесериалом «Фауда».

Сюжет «Призраков Бейрута» основан на реальных событиях об охоте на Имада Мугния, который считался одним из самых опасных террористов в мире. Имад Мугния (1962–2008) — старший член и начальник спецслужб ливанской шиитской организации «Хезболла», один из её основателей. Мугния был одним из 25 самых опасных террористов по списку ФБР, и американцы несколько раз предпринимали серьёзные попытки его похитить. Мугния был убит в 2008 году в Сирии. Главные роли в сериале «Призраки Бейрута» исполнили Дермот Малруни, Дина Шихаби, Гаррет Диллахант и Рафи Гаврон.



«Американец китайского происхождения» / «American Born Chinese» Комедийное фэнтези с Мишель Йео

Где/когда: Disney+ — с 24 мая 2023



Автор: трейлер / Disney Plus / YouTube

Если вы соскучились по касту оскароносного фильма «Всё везде и сразу», то можно порадоваться — 24 мая на стрим-сервисе Disney+ стартует комедийное фэнтези «Американец китайского происхождения», в котором мы вновь увидим Мишель Йео и Ке Хюи Куана, а также Стефани Сюй.

В центре сюжета нового телесериала — старшеклассник Цзинь Вонг, который мечтает жить обычной жизнью самого обычного парня. В первый день нового учебного года он знакомится с загадочным иностранным студентом и оказывается втянут в противостояние китайских богов. «Американец китайского происхождения» — телеадаптация одноимённого графического романа Джина Луен Янга, который перенёс на телеэкран актёр и сценарист Келвин Ю.



В ролях помимо звёздной троицы из «Всё везде и сразу»: Бен Ван, Ео Яннянн и Поппи Лю, а также приглашенные звезды Ронни Чиэн и Джимми О. Ян. Режиссёр телесериала — Дестин Дэниел Креттон, снявший тот самый комикс-блокбастер Marvel про азиатского супергероя — «Шан-Чи и легенда десяти колец» в 2021 году.

«Очищение» / «The Clearing»

Австралийский триллер про секту, охотящуюся на детей

Где/когда: Hulu — с 24 мая 2023



Автор: трейлер / Hulu / YouTube

Любопытная новинка конца мая на стриминге Hulu — криминальный триллер из Австралии «Очищение». Это экранизация одноимённого романа новозеландского писателя, который живёт в Мельбурне, Дж. П. Помаре, автора бестселлера «Зови меня Иви». Сюжет сериала «Очищение» строится вокруг женщины, которая пытается остановить лидера культа, охотящегося на детей.



Как признаются создатели 8-серийного телепроекта, в основе сценария как сам оригинальный литературный первоисточник, так и истории с самыми разными сектами по всему миру, и прежде всего — печально известная австралийская секта «Семья», появившаяся в середине 1960-х годов под руководством преподавательницы йоги Энн Гамильтон-Берн. В 80-х годах прошлого века практики обращения детей в группе вызвали вмешательство полиции, которое привело к изъятию детей, часть которых оказались неверно записанными как дети членов «Семьи». Деятели группы были вовлечены в ряд судебных разбирательств.



Главные роли в новом психологическом триллере «Очищение» сыграли Тереза Палмер, Миранда Отто и Гай Пирс.

«Фубар» / «FUBAR» Арнольд Шварценеггер в роли агента ЦРУ на пенсии

Где/когда: Netflix — с 25 мая 2023



Фото: кадр из трейлера / Netflix / YouTube Поделиться Поделиться





Заслуженный пенсионер Голливуда Арнольд Шварценеггер возвращается в индустрию — Netflix уговорил Железного Арни сняться в новом телесериале «Фубар». Актёр и экс-губернатор Калифорнии давненько не снимался для телевидения, поэтому шпионская комедия обещает быть по меньшей мере занятной. Сюжет, правда, слишком предсказуемый: агент ЦРУ собирается выйти на пенсию, но узнаёт семейный секрет (его родная дочь сама годами работает оперативником спецслужб), который вынуждает его вернуться к работе и выполнить последнюю миссию.

Шоураннер «Фубар» — Ник Сантора, создатель таких телехитов, как «Джек Ричер» и «Скорпион». На пару с 75-летним Арни в сериале появятся: Моника Барбаро, Гэбриел Луна, Форчун Феймстер, Адам Палли, Милан Картер и Трэвис Ван Винкл. Камео гарантировано от Джея Барушеля, Дастина Миллигана, Скотта Томпсона и Тома Арнольда.



«Кошка»

Детективная драма о женщине-полицейской, расследующей пропажу детей

Где/когда: START — с 25 мая 2023



Автор: трейлер / START / YouTube

Отечественный видеосервис START подготовил сразу несколько громких телепремьер в мае. Одна из них — детективная драма «Кошка», недавно участвовавшая в новой конкурсной секции ММКФ — «Первая серия».

Главную роль в остросюжетном детективе Карена Оганесяна («Игра на выживание») исполнила Анастасия Тодореску. Её героиня Оксана Кошкина расследует дело о пропавших детях. Похоже, это часть большой схемы, в которой задействовано множество сторон. Чем глубже Оксана погружается в дело, тем больше осознаёт масштаб катастрофы. И тем острее её ранят собственные воспоминания из прошлого.



В сериале также сыграли Екатерина Вилкова («Последний богатырь», «Отель «Элеон»), Павел Чинарёв («Самка богомола», «Мажор»), Даниил Воробьёв («Чёрная весна», «Жить жизнь»), Алёна Хмельницкая («Ева, рожай!») и другие.

«Престиж»

Детективный сериал про изнанку мира роскоши

Где/когда: START — май 2023



Автор: трейлер / START / YouTube

Ещё одна новинка видеосервиса START, правда, без конкретной даты в мае, — это драма «Престиж». Спусковым крючком к истории станет убийство няни семьи Филимоновых в элитном посёлке «Престиж», где живут чиновники, топ-менеджеры, оперные дивы со своими семьями и прислугой. Нас ждёт шоу в формате детективного драмеди а-ля «Достать ножи» от режиссёра-постановщика «1703» Сергея Сенцова.

