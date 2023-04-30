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    В комитете по животному миру Ленобласти рассказали, что точно не нужно делать при виде одинокого лосёнка

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    Если маленький лосёнок гуляет по лесу без матери, это не повод для беспокойства. Помогать таким животным не нужно. Об этом 29 апреля напомнили в комитете по животному миру Ленинградской области.

    Комитет по животному миру Ленинградской области

    «Лосиха в поисках еды может отходить от малыша, но она обязательно вернётся, без ущерба для здоровья лосенок может обойтись без матери сутки», — говорится в записи.

    В комитете попросили не приближаться к детёнышу, не шуметь, не гладить и не трогать животное, не подходить к нему с собаками, а также не забирать его из естественной среды обитания. Бить тревогу нужно только в одном случае — если рядом есть раненая или пострадавшая взрослая особь.

    Лосята, которых изымают из природы и выращивают в приютах, быстро приручаются и уже не могут выжить без человека. До конца жизни им приходится находиться в вольере.

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    Ленинградская областьЛось
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