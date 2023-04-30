В комитете по животному миру Ленобласти рассказали, что точно не нужно делать при виде одинокого лосёнка

Если маленький лосёнок гуляет по лесу без матери, это не повод для беспокойства. Помогать таким животным не нужно. Об этом 29 апреля напомнили в комитете по животному миру Ленинградской области.
«Лосиха в поисках еды может отходить от малыша, но она обязательно вернётся, без ущерба для здоровья лосенок может обойтись без матери сутки», — говорится в записи.
В комитете попросили не приближаться к детёнышу, не шуметь, не гладить и не трогать животное, не подходить к нему с собаками, а также не забирать его из естественной среды обитания. Бить тревогу нужно только в одном случае — если рядом есть раненая или пострадавшая взрослая особь.
Лосята, которых изымают из природы и выращивают в приютах, быстро приручаются и уже не могут выжить без человека. До конца жизни им приходится находиться в вольере.