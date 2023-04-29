В сквере Памяти высадили деревья в память о погибших на острове Змеиный и Владлене Татарском

В субботу, 29 апреля, в сквере Памяти на пересечении проспекта Непокоренных и Амурской улицы почтили память погибших на острове Змеиный военных и высадили в их честь более 30 деревьев.
Среди них восемь морпехов 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, участвовавших в боях за Мариуполь, десять петербуржцев, а также десантники и морпехи из других городов России.
Акция прошла под утренним дождем и градом, участники прятались под зонтами и дождевиками. Среди собравшихся — дети в военных фуражках, школьники с табличками и полотнами с именами и фотографиями погибших. Мелькают флаги морской пехоты «Спутник», красные гвоздики и георгиевские ленточки.
В посадке именных деревьев приняли участие ветераны морской пехоты, ВДВ и частей спецназа, действующие морские пехотинцы и десантники, курсанты-нахимовцы, участники боевых действий, члены военно-патриотических клубов и школ города, члены семей погибших военнослужащих и руководство администрации Калининского района.
Отдельное дерево высадили в честь Максима Фомина — военкора Владлена Татарского, погибшего в апреле на творческой встрече в результате теракта. К именному дереву несли цветы, а Вячеслав Громов, президент Фонда помощи ветеранам спорта, силовых структур и их семей «Возрождение» назвал погибшего «человеком, который погиб от рук террористов» и добавил, что «он с нами жив».
Мать Татарского Равиля Ибрагимова приехала на мероприятие из Макеевки, передают РИА Новости.