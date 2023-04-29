    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 4

    0 м/с, штиль

    763мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd80.51eur88.37

    В сквере Памяти высадили деревья в память о погибших на острове Змеиный и Владлене Татарском

    507

    В субботу, 29 апреля, в сквере Памяти на пересечении проспекта Непокоренных и Амурской улицы почтили память погибших на острове Змеиный военных и высадили в их честь более 30 деревьев.

    Среди них восемь морпехов 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, участвовавших в боях за Мариуполь, десять петербуржцев, а также десантники и морпехи из других городов России.

    ПоделитьсяПоделиться

    Акция прошла под утренним дождем и градом, участники прятались под зонтами и дождевиками. Среди собравшихся — дети в военных фуражках, школьники с табличками и полотнами с именами и фотографиями погибших. Мелькают флаги морской пехоты «Спутник», красные гвоздики и георгиевские ленточки.

    В посадке именных деревьев приняли участие ветераны морской пехоты, ВДВ и частей спецназа, действующие морские пехотинцы и десантники, курсанты-нахимовцы, участники боевых действий, члены военно-патриотических клубов и школ города, члены семей погибших военнослужащих и руководство администрации Калининского района.

    Отдельное дерево высадили в честь Максима Фомина — военкора Владлена Татарского, погибшего в апреле на творческой встрече в результате теракта. К именному дереву несли цветы, а Вячеслав Громов, президент Фонда помощи ветеранам спорта, силовых структур и их семей «Возрождение» назвал погибшего «человеком, который погиб от рук террористов» и добавил, что «он с нами жив».

    Мать Татарского Равиля Ибрагимова приехала на мероприятие из Макеевки, передают РИА Новости.

    Больше новостей — в нашем официальном Telegram-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Сквер памятиВладлен ТатарскийБоевые действия
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close