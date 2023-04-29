В сквере Памяти высадили деревья в память о погибших на острове Змеиный и Владлене Татарском

В субботу, 29 апреля, в сквере Памяти на пересечении проспекта Непокоренных и Амурской улицы почтили память погибших на острове Змеиный военных и высадили в их честь более 30 деревьев.



Среди них восемь морпехов 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, участвовавших в боях за Мариуполь, десять петербуржцев, а также десантники и морпехи из других городов России.