В кафе на Университетской набережной, где произошел взрыв, погиб военкор Владлен Татарский

В кафе на Университетской набережной, где вечером 2 апреля произошел взрыв, погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщают источники «Фонтанки».
Пострадали, по предварительной информации, 16 человек.
Согласно информации, размещенной в группе «Вечер с киберфронтом» в социальной сети «ВКонтакте», встреча с Владленом Татарским в доме 25 по Университетской набережной началась около 17:00.
Вход был свободный.
В «Петербурггазе» сообщили, что происшествие не связано с газом — заведение не газифицировано.
Предварительно, рванула статуэтка, которую на встречу с военкором принесла женщина. В данный момент ее ищут.