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    В кафе на Университетской набережной, где произошел взрыв, погиб военкор Владлен Татарский

    74061
    193 комментария

    В кафе на Университетской набережной, где вечером 2 апреля произошел взрыв, погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщают источники «Фонтанки».

    Владлен Татарский
    Владлен ТатарскийФото: кадр из видео/YouTube/KK
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    Пострадали, по предварительной информации, 16 человек.

    Согласно информации, размещенной в группе «Вечер с киберфронтом» в социальной сети «ВКонтакте», встреча с Владленом Татарским в доме 25 по Университетской набережной началась около 17:00.

    Вход был свободный.

    В «Петербурггазе» сообщили, что происшествие не связано с газом — заведение не газифицировано.

    Предварительно, рванула статуэтка, которую на встречу с военкором принесла женщина. В данный момент ее ищут.

    Владлен Татарский
    Владлен ТатарскийФото: кадр из видео/YouTube/KK

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    Комментарии 193

    Гость02 Апр 2023 в 20:53
    Вражеский сайт.....
    +1−5
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