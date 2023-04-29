Посольство РФ освободит здание школы в Варшаве, но обещает ответить на «противоправные» действия

Посольство России вынуждено подчиниться на требования Польши и освободить здание российской школы в Варшаве, но Москва ответит на эти «противоправные» действия. Об этом 29 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на слова российского посла Сергея Андреева.

«Какая это будет реакция, я не хочу предвосхищать. Решение на этот счет будет приниматься в центре», — подчеркнул дипломат.

Сергей Андреев рассказал, что школа продолжит работу в других помещениях посольства, где обеспечат нормальное завершение учебного года и сдачу экзаменов.