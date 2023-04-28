Снег мы ещё увидим. Главный синоптик Петербурга дал прогноз на длинные выходные

На длинных выходных погоду будут определять циклоны. О её особенностях рассказывает 28 апреля в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«Сегодня атмосферный фронт продолжает поливать на востоке Ленинградской области, но уже в начале ночи он уйдет дальше в Вологодскую область. Поступление холодного воздуха с запада продолжается, и влияние его мы ощутим уже завтра», — пишет Колесов.
В субботу в большинстве районов области пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом. В ночные и утренние часы можно будет увидеть снежинки. В ночь на воскресенье ожидается прохождение атмосферного фронта в очередном циклоне с запада, который принесет более тёплый воздух и новые дождики. Температура в дневные часы повысится до 10–15 градусов. В понедельник, 1 мая, и следующие несколько дней погода будет примерно такой же. По ночам возможны заморозки — минус 2 — плюс 3 градуса. Днём солнце будет нагревать воздух до 8–12 градусов.
«Что можно сказать о дальнейшей погоде, пока сохраняется холодный период с периодическими дождями и мало меняющимся фоном температуры. Снег в отдельные дни мы еще увидим. Так что ждем потепление, которое должно быть только ко вторым майским праздникам», — резюмирует Колесов.