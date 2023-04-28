В Петербурге мурманчанин прошел путь от шоплифтера до грабителя и скоро предстанет перед судом

Прокуратура Колпинского района утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летнего уроженца Мурманска и 33-летнего ленинградца. Оба обвиняются в кражах и групповом грабеже.
По версии следствия, мурманчанин осенью 2022 года систематически подворовывал в магазинах Колпино. Как правило, брал он сыр и шоколад. Добычу продавал прохожим по ценам ниже рыночных. В какой-то момент фигурант решил, что в этом «бизнесе» ему уже тесновато, и решил кого-нибудь ограбить. Для этого дела он привлек товарища. Они 4 декабря напали на женщину в подъезде дома на Заводском проспекте, отобрали у нее телефон.
Уголовное дело направлено в Колпинский районный суд для рассмотрения по существу.
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