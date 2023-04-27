Появились документы о последних днях жизни Адольфа Гитлера в бункере

Архивные документы об обстоятельствах последних дней жизни главы нацистской Германии Адольфа Гитлера опубликовал 27 апреля Центр общественных связей ФСБ. В них рассказывается, что фюрер делал в бункере, когда Третьему рейху осталось существовать считаные мгновения.

«До 13 часов Гитлер спал, затем завтракал и работал на проводе, совещания. Примерно в 16:30 Кребс [начальник штаба сухопутных войск] докладывал ему о положении дел на фронте, затем продолжались совещания. В 21:00–22:00 ужин, затем до нуля часов Гитлер отдыхал, а в 2:00 снова проводились обсуждения положения на фронтах, продолжавшиеся до 4 часов ночи. Затем Гитлер пил чай и работал до 7 часов утра», — рассказывал советским органам бывший командир минометного полка полковник Артур Шварц.

Шварц в январе 1943 года оказался в плену. После падения нацистской Германии во внутреннюю тюрьму НКВД СССР доставили приближенных Гитлера, которые были арестованы советскими контрразведчиками. Одним из них оказался личный адъютант фюрера — штурмбаннфюрер СС Отто Гюнше, который находился в бункере в последние дни жизни Гитлера. Он оказался в одной камере со Шварцем и рассказал ему, что знал. Эту информацию уже сам Артур Шварц передал советским органам.

«В последнее время Гитлер держал себя так, что можно было подумать, что его душевное равновесие совершенно сломлено. <…> Повторные предложения перенести ставку в Оберзальцбург Гитлер отклонил, сказав, что это не имеет теперь никакого смысла. Гитлер чувствовал себя покинутым партией и своими соратниками», — продолжал Шварц со ссылкой на слова Гюнше.