Появились документы о последних днях жизни Адольфа Гитлера в бункере

Архивные документы об обстоятельствах последних дней жизни главы нацистской Германии Адольфа Гитлера опубликовал 27 апреля Центр общественных связей ФСБ. В них рассказывается, что фюрер делал в бункере, когда Третьему рейху осталось существовать считаные мгновения.
«До 13 часов Гитлер спал, затем завтракал и работал на проводе, совещания. Примерно в 16:30 Кребс [начальник штаба сухопутных войск] докладывал ему о положении дел на фронте, затем продолжались совещания. В 21:00–22:00 ужин, затем до нуля часов Гитлер отдыхал, а в 2:00 снова проводились обсуждения положения на фронтах, продолжавшиеся до 4 часов ночи. Затем Гитлер пил чай и работал до 7 часов утра», — рассказывал советским органам бывший командир минометного полка полковник Артур Шварц.
Шварц в январе 1943 года оказался в плену. После падения нацистской Германии во внутреннюю тюрьму НКВД СССР доставили приближенных Гитлера, которые были арестованы советскими контрразведчиками. Одним из них оказался личный адъютант фюрера — штурмбаннфюрер СС Отто Гюнше, который находился в бункере в последние дни жизни Гитлера. Он оказался в одной камере со Шварцем и рассказал ему, что знал. Эту информацию уже сам Артур Шварц передал советским органам.
«В последнее время Гитлер держал себя так, что можно было подумать, что его душевное равновесие совершенно сломлено. <…> Повторные предложения перенести ставку в Оберзальцбург Гитлер отклонил, сказав, что это не имеет теперь никакого смысла. Гитлер чувствовал себя покинутым партией и своими соратниками», — продолжал Шварц со ссылкой на слова Гюнше.
Нацистский адъютант считал, что Гитлер перед смертью женился только из-за того, что решил покончить жизнь самоубийством. «Иначе он бы не женился, ибо, будучи фюрером империи, он смотрел на себя как на мистическую личность. Образ жизни Гитлера был всегда скромным. Он был вегетарианцем и ел всегда в одиночестве, если не считать особых официальных случаев. Спиртных напитков он, как правило, не пил, не употреблял, но время от времени велел подавать коньяк к столу», — рассказал Шварц.
Адольф Гитлер и Ева Браун покончили жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года.